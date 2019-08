Amadeus e Giovanna, un mese dopo le nozze: il messaggio congiunto

Amadeus e Giovanna Civitillo, un mese dopo il matrimonio. Il messaggio congiunto della coppia: “Siam troppo vicini e troppo veri”

Amadeus e Giovanna Civitillo (lui 56 anni, lei 41) festeggiano il primo mese di matrimonio. Era infatti l’11 luglio quando si scambiavano la promessa eterna in una chiesetta della Capitale. Una cerimonia intima, con gli amici e gli affetti più stretti. Le nozze ecclesiastiche sono arrivate a distanza di dieci anni dal matrimonio civile. La relazione invece va avanti da ancora più anni, per la precisione 16. Era infatti il 2003 quando scoccò la scintilla alla trasmissione “L’eredità”. Lei era una delle ‘Scosse’ mentre lui era al timone dello show. Nel 2009, inoltre, la coppia ha coronato l’amore con un figlio, Josè Alberto. Il conduttore è padre anche di Alice, oggi 21enne e avuta dall’ex moglie.

Giovanna e Amadeus: “Un’emozione unica, forte, travolgente”

“È già passato un mese”, si legge sul profilo Instagram condiviso della coppia, “Abbiamo festeggiato i nostri dieci anni di matrimonio civile nel migliore dei modi”. “L’amore, quello vero, quello che, solo se si è fortunati, si riesce ad incontrare, quello che si prova una sola volta nella vita, doveva essere celebrato e benedetto!”, scrivono i due che infine aggiungono: “Per la seconda volta ci siamo detti ‘SI’, ma questa volta davanti a Dio, un’emozione unica, forte, travolgente… respiro nel tuo respiro e ti tengo le mani… siam troppo vicini e troppo veri… Continuiamo a Sorprenderci!”

Amadeus a Sanremo: “Quest’anno ho capito che poteva essere la volta giusta”

Per il conduttore è un periodo d’oro anche dal punto di vista professionale. Pochi giorni fa è stato annunciato che sarà lui a condurre il prossimo Festival di Sanremo, che sbarcherà su Rai Uno nel febbraio 2020 per la 70esima edizione. “Sarà il Sanremo di tutti, come di tutti dovrebbe essere la tv dei grandi eventi, dei grandi numeri, la tv servizio pubblico” ha detto Amadeus nel commentare la notizia. Inoltre ha aggiunto: “Il mio nome è stato ventilato più volte ma nel gruppo dei possibili candidati ad ogni Sanremo di transizione, mai come uomo in fuga verso la vittoria finale. Quest’anno ero uscito dal plotone, ho capito che ballavo davvero, che poteva essere la volta giusta”.