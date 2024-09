Amadeus: “De Martino, visti 0 minuti”. d’Urso fuori pure da Discovery

L’attesa presentazione dei palinsesti Warner Bros. Discovery si è tenuta a Milano lunedì 16 settembre. Tra i protagonisti della conferenza stampa Amadeus, al secolo Amedeo Sebastiani, che diverrà uno dei volti simbolo del canale Nove. L’esordio del conduttore è previsto per il 22 settembre quando andrà in onda la prima puntata di Chissa chi è, cioè la versione Discovery de I Soliti Ignoti.

Amadeus: il commento su Affari Tuoi e la stoccata alla Rai

Durante l’incontro con i giornalisti, all’ex direttore artistico del Festival di Sanremo è stato domandato un commento sul suo successore ad Affari Tuoi. “Non ho visto neanche un minuto di Affari tuoi con De Martino“, ha rivelato Amadeus. Motivo? “Perché non guardo mai i programmi che ho lasciato”. Nulla di personale quindi, ma solamente una sua consuetudine. Il dente avvelenato invece lo ha un po’ con la Rai: “Quando ho deciso di prendere Affari tuoi, molti mi davano per pazzo. Affari tuoi è una macchina perfetta. Mi dispiace solo leggere confronti con l’anno scorso e non leggere la Rai che mi ringrazi per aver lasciato una macchina perfetta”.

Dispiacere per non essere più alla guida del Festival? “Non mi manca la costruzione di Sanremo: qualche discografico mi ha scritto per chiedermi un parere su singoli in uscita”. Sebastiani ha anche dichiarato che non rimpiange nulla delle scelte fatte in Rai nei suoi precedenti 25 anni di carriera.

Dall’altro lato ‘Ama’ confessa che il suo addio alla tv di Stato è dipeso da questioni legate al suo rapporto con la dirigenza. In particolare ha raccontato che in Rai, dopo che sono cambiate alcune persone ai vertici, non ha più trovato dei punti fermi di riferimento. “Alla mia età il rapporto umano viene prima di tutto – ha sottolineato – il rapporto che avevo con Carlo Fuortes, Stefano Coletta e Teresa De Santis non c’era più. Fuortes mi costrinse a fare altri due Festival quando io non avevo pensato di avere finito. Qui ho trovato tre persone fantastiche umanamente”.

Immancabile la domanda sul suo amico del cuore, Fiorello. C’è spazio per una collaborazione? “Fiorello è come fosse un fratello per me: non abbiamo mai parlato di fare un programma insieme. A volte certe cose sono nate in maniera naturale con lui: mi piacerebbe rivederci insieme. Per ora lui si prende un periodo di riposo e resta il numero uno”.

Infine una chiosa amara su Lucio Presta, suo ex agente che gli ha rivolto attacchi pesantissimi negli ultimi mesi: “Se ne occuperanno gli avvocati qualora ce ne fosse bisogno”.

Discovery: Fagnani mai cercata, nessuna traccia di Barbara d’Urso

Nel corso della conferenza i dirigenti di Discovery hanno spiegato che, nonostante alcune voci circolate sui media, non c’è mai stata alcuna trattativa per ingaggiare Francesca Fagnani.

Nessuna traccia in palinsesto di Barbara d’Urso, altro nome più volte accostato a Discovery nei mesi scorsi. Dunque, anche quest’anno, la conduttrice campana, ai nastri di partenza della nuova stagione tv, si ritrova orfana di trasmissioni. Né la Rai, né La7, né (naturalmente) Mediaset l’hanno ingaggiata. C’era curiosità attorno alla presentazione degli show di Discovery in quanto qualcuno sperava in un annuncio a sorpresa relativo a un suo ingresso nella rete. Nulla di tutto questo: ‘Barbarella’ è di nuovo fuori da tutto.