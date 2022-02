Amadeus condurrà Sanremo 2023? Risponde Fiorello

By

Lo showman siciliano ha svelato in anteprima la presunta decisione del collega e amico

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso da poco ma già si pensa alla prossima edizione, quella del 2023. Sono in molti a volere di nuovo sul palco dell’Ariston Amadeus, nelle duplici vesti di conduttore e direttore artistico. Del resto i numeri hanno dato ragione al presentatore Rai: i suoi Festival sono i più visti e apprezzati degli ultimi anni. Il diretto interessato ha preferito per il momento non dare una risposta definitiva ma le recenti dichiarazioni dell’amico fraterno Fiorello sembrano parlare chiaro.

A Porta a porta di Bruno Vespa lo showman siciliano ha assicurato che Amadeus farà il suo quarto Festival di Sanremo consecutivo. Rosario ha precisato:

“Certo che lo farà, ne sono sicuro, lui a Sanremo ha preso casa, ha già fatto il rogito”

Dal canto suo Amadeus ha ammesso nel programma di Rai Uno:

“Se ci sarà, ci sarà soltanto se anche Fiorello salirà sul palco anche nella prossima edizione”

Pure per il prossimo anno, dunque, Amadeus non sembra intenzionato a fare a meno di Fiorello, che l’ha accompagnato sul palco dell’Ariston negli ultimi anni. Per l’edizione del 2022, però, Rosario ha scelto di presenziare ad una sola serata della kermesse musicale.

Secondo le indiscrezioni in Rai tutti auspicano ad un Ama quater ma la decisione definitiva arriverà solo nelle prossime settimane. Nel caso di un rifiuto di Amadeus non è chiaro chi prenderà il suo posto. Nessun altro nome è stato ancora vagliato dai dirigenti.

Le critiche di Paolo Bonolis

Amadeus ha ricevuto molteplici complimenti per il suo ultimo Festival di Sanremo ma non è mancata qualche critica. A detta di Paolo Bonolis i Festival organizzati dal collega Rai sono decisamente più semplici rispetto a quelli che lui ha preparato nel 2005 e nel 2009. Il motivo? Secondo Paolino ai suoi tempi la controprogrammazione era assai spietata mentre negli ultimi anni la kermesse musicale non ha rivali alla sua altezza.

Riflessione che Bonolis condivide con la moglie Sonia Bruganelli, che qualche giorno fa sui social network si è complimentata con Amadeus per la riuscita di Sanremo 2022 ma ha ricordato che i Festival di suo marito hanno inevitabilmente registrato degli ascolti più bassi a causa della concorrenza agguerrita delle altre reti.

Le critiche di Morgan

Non è stato da meno Morgan, che del Festival di Sanremo 2022 ha salvato solo Michele Bravi, suo ex pupillo a X Factor. Marco Castoldi ha bocciato la direzione artistica di Amadeus e Brividi, la canzone di Mahmood e Blanco che si è classificata al primo posto. Critiche pure per Achille Lauro, che sul palco dell’Ariston ha inscenato un Battesimo.