Amadeus: che cosa gli hanno riferito Bugo e Morgan dopo la squalifica

Amadeus svela che cosa gli hanno riferito Bugo e Morgan dopo la squalifica dal Festival di Sanremo

Morgan e Bugo squalificati dal Festival di Sanremo: ieri è successo l’impensabile sull’Ariston, con l’artista monzese che ha cambiato le parole del testo del brano in gara all’insaputa del collega e amico, scatenandone la rabbia. Risultato: Bugo se ne è andato in diretta e addio alla kermesse. Oggi Amadeus, durante la conferenza stampa, ha svelato che cosa gli hanno detto i due protagonisti del patatrac. Anche Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1 con delega su intrattenimento ed eventi, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la polemiche sollevate da Castoldi in merito al presunto poco spazio concessogli alle prove.

Amadeus: “Marco mi ha mandato un messaggio; è stato molto carino con me. Lo conosciamo, è genio e sregolatezza”

“Quello che è accaduto sopra, nel dietro le quinte, non lo so. Giusto è che le versioni le riportino loro. L’unica cosa che posso dire è che un testo è stato cambiato”, fa sapere Amadeus che aggiunge: “Bugo è una delle persone più educate che io abbia mai conosciuto. Lui è triste e affranto di avermi creato un problema. ‘Con tutte le cose che hai da fare sei qui con me alle 4 di mattina a parlare’ mi ha detto”. Spazio a Morgan: “Marco mi ha mandato un messaggio; è stato molto carino con me. Lo conosciamo, è genio e sregolatezza. I due sono molto amici e ci sta che in un rapporto di amicizia qualcosa accada. Io l’amicizia la rispetto. Si vogliono bene, giusto che la risolvano tra loro.”

Fasulo: “Se dovessimo fare un conteggio di chi ha provato di più, Morgan e Bugo sono quelli che hanno provato di più

Come è noto Morgan si è lamentato nei giorni scorsi per le prove. Alla domanda ha risposto Fasulo: “Se dovessimo fare un conteggio di chi ha provato di più, Morgan e Bugo sono quelli che hanno provato di più. Ha provato più volte l’arrangiamento da lui fornito. Poi purtroppo, e sottolineo purtroppo, il finale è quello che avete visto:”