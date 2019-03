Amadeus a Sanremo 2020? Imbarazzo ai Soliti Ignoti: il conduttore in difficoltà

I Soliti Ignoti, Amadeus messo in difficoltà dal concorrente della puntata di stasera

Puntata esplosiva de I Soliti Ignoti stasera! Si è parlato di Amadeus a Sanremo, ma la vera sorpresa è che a parlarne è stato il concorrente della puntata in onda oggi, 29 marzo. Il signor Fabrizio era vicino dal fare lo scoop del momento, visto che da settimane si parla di Amadeus come successore di Claudio Baglioni. Per ora è proprio lui il nome più gettonato della prossima edizione del Festival di Sanremo, che non è neanche una qualsiasi! Sarà infatti la 70esima edizione, dunque cifra tonda e spetterà al direttore artistico organizzare una kermesse eccezionale, ancora più di quanto si possa pensare per le altre edizioni.

Sanremo 2020, Amadeus direttore artistico? Il signor Fabrizio spiazza il conduttore

Ma cosa è successo stasera a I Soliti Ignoti? Il concorrente della puntata, il signor Fabrizio, era proprio di Sanremo e per questo Amadeus ha detto che quindi di sicuro non si è perso un’edizione. Il signor Fabrizio ha confermato, ma ha colto la palla al balzo per fare una domanda a sua volta al conduttore! “A proposito di Sanremo, ma l’anno prossimo…”, questo ha farfugliato il concorrente prima di essere interrotto da Amadeus stesso! Quest’ultimo infatti non ha lasciato che il signor Fabrizio completasse la frase, aveva già capito dove stava andando a parare e non ha neanche risposto. Ha lasciato correre ed è andato avanti, dicendo al concorrente di leggere il tabellone con tutte le professioni da associare agli ignoti.

Amadeus a Sanremo 2020? Le ultime news

Per stavolta Amadeus ha sorvolato e se l’è cavata, ma se dovesse presentarsi un altro concorrente di Sanremo ci riuscirà ancora? Probabilmente sì, diciamo pure che è impensabile che il conduttore di faccia sfuggire un’eventuale notizia di questo calibro così, quasi per caso. In ogni caso, il pubblico lo acclama: in molti fanno il tifo per Amadeus a Sanremo 2020.