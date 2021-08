Alyssa Milano di Streghe, incidente in auto: possibile infarto dello zio

Momento terribile per Alyssa Milano, l’amatissima Phoebe Halliwell della serie tv di successo Streghe. L’attrice è rimasta coinvolta in un incidente stradale, mentre si trovava a bordo di un auto insieme a suo zio. Quest’ultimo pare abbia accusato un attacco di cuore. E sarebbe proprio questo il motivo per cui sarebbe avvenuto lo schianto.

Al momento, si sa che Alyssa ha anche praticato la rianimazione cardiopolmonare allo zio, fino al momento in cui sono giunti sul posto i primi soccorritori. L’attrice sarebbe rimasta illesa nell’incidente, mentre l’uomo è stato trasportato subito in ospedale. Secondo quanto riporta il comunicato stampa della California Highway Patrol (CHP) pubblicato da People, zio e nipote si trovavano in autostrada a Los Angeles.

Alyssa si trovava seduta sul lato passeggero, all’interno di un SUV Ford Edge 2020, guidato dallo zio 63enne, Mitchell. Improvvisamente, quest’ultimo ha accusato un problema di salute. A questo punto, l’auto ha invaso la corsia opposta e ha colpito, inevitabilmente un altro SUV nero. L’auto si è poi fermata tra le corsie n.1. e n. 2. Per quanto riguarda l’altro mezzo colpito, si sa che è fuggito.

L’ex interprete di Phoebe in Streghe pare abbia subito preso in mano la situazione, effettuando la rianimazione cardiopolmonare allo zio, poi trasportato all’UCLA Westwood Hospital. Attualmente, non è ancora chiaro se l’uomo sia fuori pericolo oppure no.

Alyssa Milano, cosa ha fatto dopo Streghe: politica, tv e vita privata

Conosciuta principalmente per il suo ruolo nella nota serie tv dei primi anni 2000, Alyssa è oggi un’attivista politica. Pare stia pensando di candidarsi al Congresso degli Stati Uniti. È abbastanza attiva per le tematiche riguardanti gli animali, la tutela delle donne e le persone LGBT. Ha più volte criticato la politica di Donald Trump e i No Vax.

Nel 2020 ha girato il suo ultimo film You Are My Home e sul piccolo schermo è apparsa fino al 2019 come Coralee Armstrong in Insatiable. Dopo aver divorziato da Cinjun Tale, Alyssa ha sposato David Bugliari, con cui ha avuto i suoi due figli, Milo Thomas ed Elizabella Dylan.