Alyssa Milano arrestata: l’attrice di Streghe in manette, cosa è successo

Alyssa Milano è stata arrestata. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto per i tanti che non sono a conoscenza della nuova vita dell’attrice di Streghe. La Milano infatti ha reso noto qualche mese fa di voler scendere in politica. Sta puntando al momento al seggio della California, che al momento è occupato dal deputato repubblicano Tom McClintock. L’attrice che ha dato per anni il volto a Phoebe Halliwell, una delle sorelle protagoniste di Streghe, ha parlato solo di un’intenzione e di valutazioni in corso, in base anche a informazioni e consulenze che aveva iniziato a raccogliere. Nulla di deciso, non ancora almeno.

In realtà è sempre stata molto attiva sulla scena sociale e anche politica. Non ha mai nascosto di essere una sostenitrice di Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, e di Kamala Harris, la vicepresidente. Alyssa Milano si è fatta portavoce di numerose battaglie. Per esempio ha lottato per la sensibilizzazione sui diritti delle persone transgender, per il controllo delle armi e molto altro. In attesa di decidere se avviare una carriera in politica o meno, insomma, non se ne sta a guardare quando si tratta di scendere in piazza.

C’è stata in questi giorni una protesta in America organizzata da People for the American Way per sollecitare il Senato a porre fine all’ostruzionismo. La richiesta di chi ha manifestato era di incitare Biden e il Senato a proteggere i diritti di voto, che “non dovrebbero dipendere da dove vivi”, ha scritto su Instagram. Proprio sul social Alyssa Milano ha detto di essere stata arrestata durante questa manifestazione, ma non ha intenzione di mollare. Anzi, nel suo post sul social ha invitato tutti a unirsi al coro.

Stando alle prime news, un poliziotto aveva anche avvisato i manifestati che rischiavano l’arresto in base a una legge sui reati minori del Distretto di Columbia, che vieta l’affollamento o l’ostruzione di strade e marciapiedi. Questo dunque dovrebbe essere il motivo dell’arresto di Alyssa Milano. L’attrice è finita in manette insieme ad altri manifestanti. L’attrice 48enne non dovrebbe essere stata trattenuta a lungo, visto che è già tornata sui social per raccontare cosa è successo. A meno che non abbia affidato il racconto a qualcuno di sua conoscenza e che aveva modo di accedere al social.