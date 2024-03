Alvaro Soler presto papà: l’annuncio dolcissimo

Alvaro Soler presto diventerà papà. Ad annunciarlo è stato lui stesso insieme alla moglie Melanie Kroll attraverso le loro pagine social.

I due hanno pubblicato un video in cui vengono ripresi mentre leggono un giornale ed esce scritto: “Baby n.1 coming soon” e la ragazza mostra la pancia. In tanti si sono congratulati con la coppia, tra questi Baby K che ha recentemente collaborato con il cantante per Non dire una parola.

Alvaro e Melanie si sono sposati a maggio scorso ma lo hanno annunciato un mese dopo postando la foto dei loro abiti, entrambi bianchi.

Il cantante si era preso anche una pausa dalla musica per dedicarsi al meglio alla vita sentimentale. Melanie è una modella e istruttrice di fitness tedesca, molto seguita sui social. Ora Alvaro ha ripreso con la musica e magari il fatto di diventare papà gli darà nuovi stimoli e idee per le future canzoni.

La storia con Sofia Ellar e la carriera italiana

Il cantante è molto conosciuto in Italia grazie ad alcuni brani che presto sono diventati famosi anche nel nostra Paese. In particolare ad avere grande successo El mismo sol e Sofia. Quest’ultimo brano è stato dedicato alla sua ex fidanzata, Maria, con cui è stato 19 anni. Poi ha avuto una relazione importante di 5 anni con Sofia Ellar che sembrava procedere a gonfie vele quando improvvisamente l’artista ha annunciato la rottura, a fine marzo 2021. Un anno dopo ha incontrato Melania con cui ha deciso di compiere il grande passo a maggio 2023 ed oggi sono pronti ad allargare la famiglia.

Soler è diventato famoso in Spagna grazie alla partecipazione a Tu sì que vales, ma in Italia è emerso dopo aver partecipato al Coca Cola Summer Festival. Qui ha trionfato con il brano El mismo sol che è diventato una hit.

Alvaro è conosciuto anche per aver fatto da giurato a X Factor nel 2016. Poi l’anno dopo è stato invitato a Sanremo come ospite d’eccezione. Importante anche una collaborazione lavorativa che ha avuto con Emma Marrone per il brano Libre.