Altered Carbon 3: Netflix rinnoverà la serie tv? La situazione

Altered Carbon, terza stagione: Netflix rinnoverà la serie tv? La situazione

Pochi giorni fa, più precisamente il 27 febbraio, è stata resa disponibile la seconda stagione di Altered Carbon, prodotto originale Netflix che fonda la sua trama sul romanzo noir omonimo di Richard K. Morgan. Così è tornato sul piccolo schermo Takeshi Kovacs (stavolta la ‘custodia’ è stata interpretata da Anthony Mackie, nella prima stagione fu di Joel Kinnaman), con le vicende a lui legate. Chi ha esaurito i nuovi episodi, che hanno rispettato canoni, stile e aspettative della prima stagione, venendo confezionati egregiamente, si starà chiedendo se il colosso dello streaming commissionerà una terza stagione. Andiamo a scoprire perché, nonostante non ci siano state dichiarazioni ufficiali da parte di Netflix, i fan possono ben sperare.

Altered Carbon, due motivi per credere che Netflix darà il via alla terza stagione

Tra la prima e la seconda stagione sono trascorsi un paio d’anni. I seguaci di Altered Carbon nutrono la speranza che per la terza non debba passare così tanto tempo. Prima, però, c’è da capire se la serie sarà rinnovata o meno. Come sopra accennato, Netflix non si è ancora pronunciata ma ci sono un paio di motivi per cui credere che ci potrebbe essere un futuro per le vicende di Takeshi Kovacs. Primo: la pubblicizzazione della seconda stagione non è stata fatta dicendo che sarebbe stata l’ultima. Secondo: la trama finora è stata costruita sui primi due romanzi di Richard K. Morgan, che ha scritto la triologia Takeshi Kovacs (Bay City – Altered Carbon – 2002; Angeli spezzati – Broken Angels – 2003; Il ritorno delle furie – Woken Furies – 2005). Ma c’è di più. Morgan, dopo l’uscita della serie televisiva Netflix nel 2018 ha allargato l’universo di Kovacs pubblicando un quarto libro (Altered Carbon: Download Blues). Quindi? Quindi c’è ancora molto materiale narrativo da rappresentare e da cui prendere spunto. Resta da capire…

Altered Carbon 3, quando potrebbe uscire

Per la produzione del terzo capitolo di Altered Carbon bisogna attendere il riscontro di pubblico che avrà la seconda stagione, da poco uscita. Intanto che si aspetta l’annuncio, che sancirà il proseguimento della serie o meno, non costa nulla fare due calcoli e, nell’ipotesi migliore, cioè che ci sarà un terzo atto, ipotizzarne il tempo di uscita. Probabile che Neflix farà sapere qualcosa entro l’estate. Se si punterà nuovamente su Takeshi Kovacs, è lecito credere che le riprese potrebbero iniziare entro fine anno. Se così fosse gli affezionati ad Altered Carbon vedrebbero dei nuovi episodi a metà 2021. Oppure, all’inizio del 2022.