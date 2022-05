“All’Isola dei Famosi c’è un chirurgo: le Vip fanno di nascosto il botulino”

Alcune concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2022 starebbero facendo di nascosto il botulino, tra una puntata e l’altra del reality show condotto da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In Honduras ci sarebbe un chirurgo o medico estetico pronto a soddisfare le esigenze della naufraghe più agée. Insomma, a quanto pare, la produzione non darebbe cibo extra ai partecipanti del reality show ma consentirebbe dei ritocchini estetici. A lanciare l’indiscrezione bomba è stata Dvora Ancona, noto chirurgo estetico vista più volte nel salotto di Barbara d’Urso nei segmenti dedicati al mondo della bellezza.

Le accuse di Dvora Ancona

La professoressa Dvora Ancora ha fatto delle insinuazioni piuttosto pesanti su Instagram, dove ha mostrato alcune foto di due naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022. Ovvero Lory Del Santo e Carmen Di Pietro: secondo Dvora le due soubrette, alla loro seconda esperienza nel programma lanciato venti anni fa da Rai Due, avrebbe subito un restyling importante negli ultimi giorni:

“Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici. In sette giorni Carmen è cambiata: zigomi più gonfi, botulino appena fatto. Lory una settimana fa era tutta un’altra, screpolata, con herpes in bocca. Ora improvvisamente è un fiore, tutta riempita in faccia”

Al momento la produzione dell’Isola dei Famosi non ha ancora replicato alle insinuazioni fatte da Dvora Ancona, che però ha promesso che analizzerà il caso di altre concorrenti. Nel cast c’è infatti una naufraga da tenere d’occhio: Guendalina Tavsassi. L’influencer non ha mai nascosto di aver fatto abbondantemente uso di filler e punturine nel corso degli anni per migliorare il proprio aspetto fisico: ne farà utilizzo pure tra una prova leader e uno scontro con i suoi compagni d’avventura?

I precedenti all’Isola dei Famosi

Già in passato si è parlato di trattamenti di bellezza segreti dietro le quinte della trasmissione Mediaset. Nel 2016 hanno fatto chiacchierare parecchio i capelli sempre in ordine di Simona Ventura che dopo aver condotto per tanti anni il format ha deciso di provare il ruolo della naufraga.

Nel 2017, nell’edizione vinta da Raz Degan, si è invece parlato della ricrescita grigia di Samantha De Grenet, coperta improvvisamente tra una puntata e l’altra dell’Isola dei Famosi all’epoca condotta ancora da Alessia Marcuzzi. Stesso discorso per Eva Grimaldi: quell’anno ha cambiato repentinamente colore tra una settimana e l’altra. Del resto seppur estrema si tratta sempre di un’avventura televisiva…