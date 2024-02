Allievo Amici 23, “Giulia Stabile, ti porto all’altare”: cotta e reazione

Corteggiamento serrato a Giulia Stabile da parte di un allievo protagonista dell’edizione in corso di Amici di Maria De Filippi. La danzatrice, ex fidanzata di Sangiovanni (altra love story sbocciata nel popolare talent show di Canale Cinque), è alle prese con il ‘pressing’ di Holy Francisco, al secolo Francesco Guarnera (il ragazzo è stato eliminato dal programma nelle scorse settimane dopo essere stato scelto dalla prof Anna Pettinelli). Il cantante, in modo dolcemente ‘arrogante’, ha addirittura detto direttamente alla ballerina che prima o poi la porterà all’altare. Il giovanotto pare proprio sicuro dei suoi mezzi.

La simpatica corte a Giulia è fatta pubblicamente da Francesco. Su X, l’ex Twitter, il musicista di recente non riusciva a trovare l’account ufficiale della Stabile e a mettersi in contatto con lei. Così ha deciso di chiedere aiuto ai suoi fan: “Ragazzi, Giulia non mi risponde ditemi voi come ca**o si chiama su X”. Sotto al post si è fatta viva proprio la ballerina che ha piazzato tre emoticon che ridono a crepapelle, una sorta di “eccomi”. E non è finita qui, perché la ragazza, divertita dalla faccenda, ha a sua volta digitato un tweet sulla questione.

“Ma quindi Holy Francisco è diventato tipo il capo dei giuggioli?”, si è domandata la danzatrice. Per chi non lo sapesse i ‘giuggioli’ altro non sono che gli utenti della sua fandom. A questo punto è stato il cantante a farsi vivo sotto al post, scrivendo alla Stabile che un giorno convolerà a nozze con lei: “Se per capo dei giuggioli intendi colui che ti porterà all’altare sì”. Giulia non ha più mandato avanti la conversazione. Chissà se c’è stato anche uno scambio di messaggi privati.

Giulia Stabile single

Giulia Stabile oggi è single, dopo aver vissuto una intensa storia con Sangiovanni. I due non hanno mai raccontato i dettagli relativi alla rottura, anche se si è compreso che il cantante avrebbe commesso degli errori che pare abbiano portato il rapporto a naufragare.

D’altra parte, una simile versione è anche suggerita dal brano “Finiscimi” che l’artista ha portato al Festival di Sanremo. ‘Sangio’ ha reso noto che la canzone ha tratto ispirazione dal crac d’amore. E ascoltandola si intende a chiare lettere come il testo sia una specie di ammissione di colpa per quel che riguarda gli sbagli compiuti durante la love story.