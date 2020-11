All Together Now, Domenico sbalordisce. Michelle: “Non riesco ad alzarmi”

Ad All Together Now riesce a lasciare tutti senza parole Domenico Iervolino. Nel corso della quarta puntata, il concorrente sceglie di esibirsi con La sera dei miracoli di Lucio Dalla e sorprende i presenti in studio! Infatti, il Muro diventa completamente giallo: proprio tutti hanno deciso di alzarsi e di dare così a Domenico un bel 100! Di fronte all’esibizione del cantante, Michelle Hunziker ammette di essere davvero molto sorpresa per quanto accaduto. Ma perché il concorrente ha stupito tutti? Iervolino, nelle passate puntate, non aveva colpito così tanto il Muro e neanche i giudici. Nel corso delle prime serate, addirittura, si era ritrovato a rischio eliminazione a causa di un 18 da parte del Muro. È riuscito poi a superare la sfida cantando un brano completamente diverso, stupendo tutti! Ma Domenico non aveva mai centrato così tanto l’obbiettivo. Questa sera commuove ed emoziona. Lui stesso confessa di sentirsi un po’ spaesato di fronte al risultato ottenuto dal Muro. In effetti è davvero difficile ricevere un 100 e mettere d’accordo tutti.

Con il passare dei secondi, Domenico si ritrova di fronte a una zona completamente gialla. Quando finisce l’esibizione, Michelle appare davvero sconvolta per quanto accaduto, in senso positivo. La Hunziker ammette di non riuscire ad alzarsi dalla sua sedia e chiede al concorrente: “Ti rendi conto di cosa hai fatto?”. La conduttrice stessa rimane colpita dall’esibizione.

Domenico non mette d’accordo solo il Muro, ma anche i giudici. Questa volta la giuria concorda con il 100 e decide di confermare, dando al concorrente giudizi super positivi. “Mai come oggi non so cosa dire! Sono basito”, dichiara Francesco Renga. Quest’ultimo fa notare che il concorrente aveva iniziato malissimo la sua esperienza nel talent e ora è sale improvvisamente in pole position. Michelle fa notare che in questo programma possono accadere cose incredibili. La conduttrice non può ancora crederci!

Della stessa opinione è Anna Tatangelo, la quale ammette di aver avuto i brividi durante la sua esibizione. Rita Pavone riserva altri complimenti importanti a Iervolino. La nota cantante dichiara di essersi emozionata molto e fa presente che proprio a tutti è arrivata una grande emozione: “Tu ci hai veramente emozionato”. J-Ax è d’accordo con i suoi colleghi e non può non notare che Domenico è riuscito a reinterpretare il brano di Dalla con rispetto e originalità. Iervolino non può non essere felice per quanto sta accadendo, l’emozione è talmente forte che sente addirittura mal di stomaco. Ora tocca scoprire se nelle prossime puntate del talent show Domenico continuerà a sorprendere il Muro e la giuria!