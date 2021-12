All Together Now, Carola: crollo dopo il canto, il bel gesto della Hunziker

Momento commovente durante la sesta puntata del game show: ecco come la svizzera si è presa cura della concorrente in difficoltà

Durante la sesta puntata di “All Together Now”, show musicale in onda su Canale 5 in prima serata, la padrona di casa Michelle Hunziker è stata protagonista di un momento davvero toccante in seguito all’esibizione di una delle concorrenti, Carola Campagna. Ecco cosa è successo a quest’ultima e come la conduttrice svizzera l’ha consolata, rivelando di aver vissuto esperienze simili alle sue.

Carola Campagna è una delle concorrenti della quarta edizione di “All Together Now”. La 24enne originaria della provincia di Monza combatte quotidianamente una guerra personale con l’ansia, che da anni la opprime. Carola si è esibita sulle note di “Never Enough”, canzone che fa parte della colonna sonora di “The Greatest Showman”. Anche stavolta la voce cristallina della ragazza ha saputo emozionare il pubblico.

Carola ha terminato la performance tra le lacrime, visibilmente commossa forse anche a causa degli scroscianti applausi a lei dedicati, cantando a fatica le ultime note. A questo punto è arrivata accanto a lei Michelle Hunziker alla quale la 24enne, tremante, ha detto: “Ho un problema tecnico, non mi sento più le mani”. La conduttrice 44enne ha mostrato grande empatia, stringendole la mano e chiedendo alla produzione un bicchiere d’acqua per lei. La cantante in erba, una volta arrivata una bottiglietta d’acqua, ha detto di non riuscire nemmeno a prenderla in mano, proprio a causa del tremore alle mani.

La Hunziker ha fatto così sfoggio del suo grande istinto materno aiutandola comunque a bere a piccoli sorsi, tenendole la bottiglia. Una volta tranquillizzata la Campagna si è scusata per il piccolo imprevisto dando la colpa alla grande emozione. Michelle, che non ha mai smesso di stringerle la mano, l’ha elogiata dicendo:

“Quello che stai facendo qui è incredibile, veramente. Tu esprimi tutto il tuo mondo interiore quando canti. Io non so cosa tu abbia passato nella vita però qualcosa ti ha fatto veramente soffrire molto. Però tu stai facendo un percorso fantastico perché stai davvero esprimendo tutta te stessa. Anche durante la prove hai detto che ti sei quasi liberata l’anima”.

Carola ha confermato dicendo che anche durante le prove è stata sopraffatta dalle emozioni, addirittura “cadendo a terra”. La Hunziker le ha quindi chiesto cosa prova mentre si esibisce, e la ragazza ha risposto così:

“Come se si azzerasse tutto. Come se mi fossi abbandonata qui e qui mi fossi ritrovata. Sono dell’idea che certe cose non si possono descrivere a parole perché le parole sono scontate e superflue. Mi sto ritrovando. Ho aspettato 6 anni per ritrovarmi e sono contenta, sollevata”.

La Hunziker ha rassicurato la ragazza dicendole che in questo millennio è molto comune avere attacchi di panico. In più ha confessato di avere sofferto anche lei di problemi di questo tipo. Chiedendo al pubblico, commosso, applausi e supporto per la ragazza poi l’ha congedata, dicendole che si merita tutto l’affetto del mondo. Anche Rita Pavone, giurata insieme a J-Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga, recentemente al centro dei riflettori per il suo scontro con la concorrente Michelle Perera, ha detto di lodare la cantante perché “si prende l’anima”, dicendo di essere una sua fan.