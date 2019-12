All Together Now, cantante di Amici aspetta l’ex fidanzata che non si presenta

Amato Scarpellino ad All Together Now, l’invito all’ex fidanzata

Oggi ad All Together Now si è presentato Amato Scarpellino, cantante che ha colpito tutti inizialmente per la sua avvenenza e per il suo aspetto fisico ma che poi ha saputo distinguersi ottenendo 81/100 punti. Non solo bellezza dunque ma anche talento, almeno stando all’opinione dei giudici del muro: “Mi sono alzata alla fine – queste le parole di Anna Tatangelo, ospite speciale di questa puntata – perché dal ritornello in poi hai giocato col falsetto e sei stato bravissimo”. Promosso quasi a pieni voti insomma, anche se forse i giudici hanno anche apprezzato un invito particolare che Amato aveva fatto ma che è stato rifiutato.

All Together Now, il rifiuto dell’ex e le parole di Iva Zanicchi

Amato infatti aveva chiesto all’ex fidanzata di presentarsi in studio senza sapere però se si sarebbe presentata oppure no; lei ha deciso di non fare questo passo, quindi presumiamo che non voglia più tornare con lui e questo l’ha portato a lasciarsi andare parecchio durante l’esibizione – la canzone scelta peraltro era A chi mi dice dei Blue, dedicata proprio a una persona che non fa più parte della propria vita e a cui però si continua a pensare. “Anche i belli – ha commentato Iva Zanicchi alla fine – possono piangere per amore”.

Amato commosso per il nonno: “Non si può morire così”

Amato però poi ha spiegato che la sua commozione era dovuta soprattutto al nonno: “Il mio pianto – queste le sue parole – non è per amore: sono qui perché ho fatto una promessa a mio nonno che ho perso un anno e mezzo fa. L’ho perso per via di un brutto male, e se mai dovessi vincere questo i soldi li devolverei alla ricerca contro il tumore perché nel 2020 non si può morire così”. Un bel momento davvero, anche perché lui è un ex di Amici di Maria De Filippi, e questo dimostra come nonostante il tempo la passione resti.

All Together Now, Amato ha partecipato ad Amici 2005

Lo si apprende tra l’altro anche dal suo profilo Instagram: “Canto da quando avevo 6 anni – questa la sua descrizione –, mi piace lo sport e amo la vita, la mia passione è la musica e non la lascerò mai”. Amato ha partecipato ad Amici 2005 ed era molto diverso. Non ha vinto la puntata ma è stato molto bello ritrovarlo.