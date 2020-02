Alketa Vejsiu a Sanremo 2020 convince tutti: la richiesta ad Amadeus

La conduttrice albanese Alketa Vejsiu piace al pubblico di Sanremo 2020

Ottimo esordio per Alketa Vejsiu al Festival di Sanremo 2020. L’arrivo della conduttrice albanese ha messo d’accordo tutti. La 36enne è stata apprezzata per il modo in cui ha parlato perfettamente italiano, per la scioltezza sul palco e per la sintonia che ha saputo subito creare con il direttore artistico Amadeus. Il look – firmato Dolce & Gabbana – ha fatto storcere il naso a qualcuno ma quel che conta è che Alketa ha sicuramente lasciato il segno. Sui social network, e in particolare su Twitter, si sono sprecati i complimenti nei confronti della Vejsiu e il pubblico ha addirittura fatto una proposta importante ad Amadeus e ai dirigenti televisivi italiani.

Alketa Vejsiu piace e convince: il pubblico vuole vederla di più

“Già si vede che Alketa Vejsiu è una professionista: disinvolta, energica e parla un ottimo italiano. Sarebbe stata ottima per tutte e cinque le serate!”, ha fatto notare qualcuno su Twitter. Tanti, tantissimi, hanno poi chiesto un coinvolgimento di Alketa nella tv italiana. Dopo Sanremo in molti sognano di rivedere la Vejsiu in un altro programma televisivo, magari su qualche rete Mediaset. “Io pazza di Alketa. Teniamocela per sempre”, ha ribadito una telespettatrice. “Comunque Alketa è ufficialmente entrata nei nostri cuori. La vogliamo più spesso, grazie”, ha sottolineato un altro.

Alketa Vejsiu ha condotto il Festival della musica albanese

Alketa Vejsiu è molto amata e seguita in Albania, dove ha diretto e condotto il Festival della musica albanese. Una kermesse musicale ispirata proprio al Festival di Sanremo.