Alice nel paese delle meraviglie: il significato che non tutti conoscono

Alice nel Paese delle meraviglie, misteri e curiosità sul cartone Disney: tutti i significati nascosti

Alice nel Paese delle meraviglie è uno dei cartoni animati più amati dai fan della Disney. La storia di Alice, lo smemorato Bianconiglio, il brucaliffo e lo stregatto sono dei personaggi rimasti intatti nella mente e nel cuore dei bambini di tutto il mondo, anche di quelli oggi un po’ cresciuti. Non tutti sanno però che, fin dagli esordi, intorno alle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie si sono spesso sviluppate delle teorie davvero interessanti, alcune plausibili altre un po’ meno, tutte concentrate sul vero significato del racconto e sul valore simbolico dei protagonisti.

Alice nel Paese delle Meraviglie: l’eterna lotta tra età adulta e fanciullezza

Uno dei significati più generalmente accettati è quello secondo cui Alice nel Paese delle meraviglie rappresenti, in realtà, l’eterna lotta contro il tempo. Alice che scopre il Paese delle Meraviglie raffigura la crescita personale e fisica di un individuo, inevitabile e incontrollabile come la caduta della protagonista. Alice si lascia trasportare dai fatti ma, nel suo viaggio, la fantasia prende spesso il sopravvento, creando un vortice dove immaginazione e razionalità non fanno altro che scontrarsi. Secondo alcuni critici, inoltre, il cartone racconta anche la crescita interiore. Come se il cammino di Alice coincidesse con la ricerca di se stessi, che passa attraverso l’inconscio e non conosce limiti.

Il significato nascosto dietro Alice nel Paese delle meraviglie: cosa c’entra la droga con il cartone animato della Disney?

A partire dagli anni ’60 una credenza alquanto bizzarra ha iniziato a diffondersi intorno ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Secondo alcuni il significato nascosto dietro al cartone non avrebbe niente a che fare con la lettura psicologica – filosofica che fino a quel momento era stata data dai critici. Il viaggio di Alice, secondo questa teoria, non sarebbe altro che un trip mentale e, dunque, racconterebbe l’esperienza umana nella sperimentazione di tutte le droghe esistenti.