Alfonso Signorini stronca i Vip usciti dal GF: “Non c’è riconoscenza”

Oggi a Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha ospitato in via del tutto eccezionale Alfonso Signorini, per discutere non solo del Grande Fratello, ma di come è cambiato il mondo del gossip nel corso degli anni. Il conduttore ha sganciato una bella bomba contro tutti i vip che sono nati all’intorno del reality ma che hanno ”rinnegato” il loro passato.

Alfonso Signorini è al timone del Grande Fratello da quattro anni, dal famoso GFVIP del 2020 che vide i concorrenti alle prese con il lockdown, ma aveva già avuto esperienza come opinionista nel 2017 e 2018. Ma nel corso dei quindici anni in cui è stato direttore di Chi, è diventato il patrono ufficiale del mondo del gossip. Chi meglio di lui per parlare di come la cronaca rosa è cambiata e si è evoluta. A Pomeriggio Cinque, Alfonso ha raccontato di come i rapper e le influencer di oggi non sono altro che i calciatori e le veline di ieri, che cambiano i personaggi ma le vicende sono sempre le stesse. Ha poi un sassolino della scarpa da togliersi sui vip che sono esplosi dopo aver partecipato al Grande Fratello.

Luca Argentero e co, tutti i vip usciti dal GF. Signorini: “Nessuna riconoscenza”

24 anni di Grande Fratello e quanti personaggi sono entrati nella casa come persone normali e poi sono uscite diventando Vip. Il primo che viene in mente è Luca Argentero, oggi attore amatissimo e di successo, che deve il suo battesimo davanti alle telecamere proprio alla terza edizione del Grande Fratello. Laura Torrisi varcò la porta rossa come concorrente, e ne uscì come musa di Leonardo Pieraccioni. E poi e poi: Filippo Bisciglia, oggi l’amato conduttore di Temptation Island, Ylenia Pastorelli, anche lei ex concorrente e oggi attrice impegnata. Cos’hanno in comune questi ex concorrenti divenuti famosi? Il fatto che secondo Alfonso Signorini non si sono mai mostrati riconoscenti con il programma che li ha fatti scoprire.

Trampolino di lancio e grande lezione di vita, il GF tutt’ora illude i partecipanti di poter diventare delle star (basti ricordare ai concorrenti dello scorso anno, che avevano paura di non poter più uscire di casa per la massa di fan che li avrebbe sommersi). Peccato, che quando si diventa famosi, dice Alfonso Signorini, c’è poca riconoscenza verso il programma.