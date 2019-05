Alfonso Signorini scelto da Mediaset come nuovo direttore di Canale 5? Il giornalista smentisce sui social

Alfonso Signorini nuovo direttore di Canale 5? Questa la notizia che nelle ultime ore sta circolando senza sosta sul web. A riportarla per primo è stato Oggi sul suo sito e, a catena, molte sono state le testate giornalistiche e i blog di gossip che hanno ripreso la cosa. Ma qual è la verità? Qualcosa sta bollendo veramente in pentola? Le trattative tra Mediaset e Signorini sono forse in corso? Ebbene, proprio poco fa, a dare una risposta a tutte queste domande è stato il direttore di Chi in persona, smentendo categoricamente le voci sul suo conto.

Alfonso Signorini e Maria De Filippi direttori di Canale Cinque? La reazione di Simona Ventura

“Svegliarsi al mattino direttore di Chi e ritrovarsi direttore di Canale Cinque la sera. Grazie, ma sto bene dove sto”, ha scritto Alfonso Signorini su Instagram. La notizia condivisa sul suo profilo, quella da lui smentiva, riguardava anche Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne, secondo quanto scritto, avrebbe dovuto affiancare Signorini in questa nuova avventura. Lei, a differenza di Alfonso, non è ancora intervenuta per confermare o smentire il tutto. A dire la sua sulla questione, però, c’ha pensato Simona Ventura, molto amica della De Filippi.

Simona Ventura fa il tifo per Maria De Filippi e Alfonso Signorini

Simona Ventura, leggendo l’ultimo post di Alfonso Signorini, non è riuscita a rimanere in silenzio. Lui e Maria De Filippi nuovi direttori di Canale 5? SuperSimo, al di là della fondatezza o meno della notizia, senza girarci intorno, ha voluto lasciare un commento sotto l’ultimo post del giornalista (che non è passato inosservato). “Sareste super adatti” ha scritto la Ventura ad Alfonso. Di nutrire affetto e stima nei confronti di Maria Simona non lo ha mai nascosto, adesso però abbiamo la conferma che lo stesso sentimento di amicizia la lega a Signorini.