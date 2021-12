Alex Zanardi è tornato a casa, parla la moglie: i progressi, come sta oggi

Alex Zanardi è tornato a casa dopo più di un anno in ospedale. L’ex pilota di Formula 1 è stato vittima di un grave incidente a giugno del 2020 durante una gara di handbike. La situazione è stata subito molto preoccupante, ma Zanardi si è contraddistinto da sempre per la sua tenacia e la sua voglia di vivere. Anche stavolta si è aggrappato alla vita più forte che mai ed è sopravvissuto. Oggi è arrivata la notizia delle sue dimissioni, finalmente ha potuto fare ritorno a casa dove continuerà la riabilitazione. Non è ancora fuori del tutto dall’incubo, ma aver lasciato l’ospedale è già una tappa importante raggiunta.

A fornire aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alex Zanardi è stata sua moglie. La signora Daniela ha rilasciato un’intervista al gruppo BMW e ha annunciato che il marito è finalmente a casa. Un passo molto importante nel percorso di guarigione, ha fatto notare lei stessa, e le dimissioni sono arrivate poche settimane fa. Zanardi è a casa da qualche settimana, insomma, ma la notizia si è diffusa solo oggi. I fan erano con il fiato sospeso ancora e speranzosi, non hanno mai smesso di preoccuparsi per Alex e di sperare che si rimettesse. Oggi quel momento sembra essere un po’ più vicino.

La moglie Daniela ha raccontato che hanno dovuto aspettare molto tempo prima che fosse possibile il trasferimento dall’ospedale alla loro abitazione. Ciò nonostante, Zanardi si recherà ancora in ospedale: “Ci sono ancora soggiorni temporanei in cliniche speciali previste per il futuro, per eseguire speciali misure di riabilitazione in loco”. La signora Zanardi ha anche spiegato come è cambiato il programma di riabilitazione ora che sono a casa. Innanzitutto non dovrà più trascorrere le giornate a letto, ma su una sedia a rotelle. Un terapista lo segue anche a casa e Alex continua a seguire esercizi fisici, neurologici e logopedici.

Ma come sta Alex Zanardi oggi? Queste le parole della moglie: “Per quanto riguarda le sue condizioni fisiche, ci sono molti progressi. Alex ha sempre più forza nelle braccia, che è aumentata molto”. La situazione pare sia ancora abbastanza delicata, ha sottolineato la signora Daniela, per questo è difficile fare previsioni su quando e come ci sarà un recupero. Non si può prevedere come si svilupperò la situazione insomma, è un percorso ancora lungo e molto impegnativo, ma Alex Zanardi sta dimostrando di essere un vero combattente. Ancora una volta.