Alex Zanardi ritorna in ospedale, condizioni instabili: “No ad altre notizie”

Alex Zanardi aveva cominciato il periodo di riabilitazione dopo il terribile incidente in handbike che ha avuto un forte impatto sulla sua vita. La speranza in segnali di ripresa evidenti è stata sempre grande, ma quest’oggi, come fa sapere LaRepubblica.it, lo sportivo è dovuto ritornare nella struttura ospedaliera San Raffaele di Milano. È stato ritenuto necessario il ritorno il ospedale dall’équipe medica che sta seguendo attentamente il quadro clinico di Zanardi, che purtroppo ha avuto delle instabilità che non gli hanno permesso di continuare la riabilitazione presso Villa Beretta (struttura afferente dell’Ospedale Valduce). A dar la notizia Claudio Zanon – il direttore sanitario dell’Ospedale Valduce -, che si è confrontato col il Dr. Franco Molteni per capire quale sarebbe stata la soluzione migliore per permettere al campione di riprendersi il prima possibile. I medici avevano spiegato, in passato, che non sarebbe stato facile per Zanardi ritornare alla vita di prima e che lo avrebbero seguito per segnare ogni cambiamento.

Condizioni instabili per Alex Zanardi: costretto a tornare in ospedale. Cosa sta succedendo?

LaRepubblica.it ha fatto sapere che, a causa di una “intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi”, la squadra di medici che se ne sta prendendo cura ha deciso di seguire i successi sviluppi nell’ospedale San Raffaele. Ora si trova precisamente in terapia intensiva. Era di pochi giorni fa la notizia del trasferimento dello sportivo dalla struttura ospedaliera a quella per la riabilitazione, ma oggi è avvenuto qualcosa che ha spinto i medici a tenerlo sotto osservazione al San Raffaele. Riceverà tutte le attenzioni del caso. La famiglia è sempre al suo fianco. Suo figlio Niccolò crede fortemente che suo padre ce la farà e che tornerà a essere quella splendida persona, carica di energia, che era prima dell’incidente.

Massima riservatezza sulla salute di Alex Zanardi: la decisione

Come sta Alex Zanardi oggi? Il Dr. Claudio Zanon ha spiegato che qualcosa, nel suo quadro clinico, è purtroppo cambiato. Ma sapremo qualcosa sul campione solo nel momento in cui verrà dimesso. E non si sa quando. Il direttore dell’Ospedale Valduce è stato chiaro con la stampa, affermando che non verranno più date informazioni su Zanardi. Tutto resterà privato. Solo la famiglia saprà quello che succederà allo sportivo. Queste sono state le parole del Dr. Zanon: “Non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso”.