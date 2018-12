Alex Migliorini di Uomini e Donne di nuovo fidanzato? News e poi la frecciatina all’ex fidanzato Alessandro D’Amico

Chi ha seguito Alex Migliorini e Alessandro D’Amico anche dopo Uomini e Donne conoscerà già l’epilogo della loro storia d’amore. Conosciutisi al Trono Gay e usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi, i due come coppia hanno avuto vita breve. Una volta ufficializzata la rottura, inoltre, sia Alex che Alessandro si sono spesso scontrati sui social, lanciandosi frecciatine e accuse pesanti a vicenda. Per questo motivo, dunque, oggi molti non si stupiranno dal leggere le ultime dichiarazioni dell’ex tronista proprio in merito alla sua relazione con Alessandro. Migliorini, grazie al gioco delle domande di Instagram, ha avuto modo di rispondere ad alcune domande fatte dai suoi fan che, ovviamente, hanno anche voluto sapere di Alessandro.

Su Instagram, in particolare, c’è stato chi sulla vita privata di Alex Migliorini e sui rapporti attuali con l’ex fidanzato ne ha voluto sapere di più. Alex ha più sentito Alessandro dopo che si sono lasciati? “No” ha risposto il veronese a questa domanda “Le nostre vite hanno preso strade diverse e ad oggi posso dire di esserne felice”. L’ex volto noto di Uomini e Donne, secondo molti, con queste parole avrebbe voluto lanciare una chiara frecciatina al suo ex fidanzato. Alessandro risponderà mai o sceglierà il silenzio?

Uomini e Donne: Alex Migliorini di nuovo innamorato? Un altro uomo misterioso ha preso il posto di Alessandro

Alex Migliorini, intanto, sembra guadare oltre. Quando difatti i follower gli hanno chiesto se, in questo momento, fosse interessato a qualcuno l’ex tronista, senza troppi giri di parole, ha risposto con “Sì”. Niente è stato aggiunto sull’identità del ragazzo in questione o sul tipo di legame che a questo lo lega (se si tratta di un flirt, una cotta o una storia seria insomma). Per saperne di più, quindi, non ci resta che aspettare.