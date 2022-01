Alex Belli non convince, anche la moglie di Kabir Bedi lo demolisce: il tweet

Che piaccia o meno, Alex Belli continua a essere al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip e fa discutere, fuori e dentro la Casa. Con l’ingresso di Delia Duran nel gioco, i tre – Soleil Sorge compresa – sono tornati protagonisti della prima parte della prima serata con Signorini, il blocco più lungo tra l’altro. Eppure Belli sta prendendo bastonate a destra e a manca perché il suo comportamento non convince nessuno. Forse sta ricevendo l’appoggio solo della sua amica Soleil, a cui continua a dedicare pensieri profondi su Twitter. Tutto questo nonostante sua moglie gli abbia fatto presente di non gradire la cosa e gli abbia chiesto dei segnali per convincerla che c’è speranza per il loro amore.

Gli unici segnali arrivati da Alex Belli in questi primi giorni di Delia nella Casa, però, sono stati per Soleil. La Duran dovrà prendere atto di questo, ha già chiesto un confronto con Alex ma anche lui ha reputato sia troppo presto. Si vedrà a quale conclusione arriverà Delia, certo è che Belli ci sta mettendo il carico da novanta, anziché rasserenarla. Proprio mentre si discuteva di Alex, Delia e Soleil è arrivato un tweet della moglie di Kabir Bedi, Parveen Dusanji.

La donna ha anche inviato un bellissimo video messaggio al marito in occasione del suo compleanno e i social sono impazziti per loro due come coppia. Proprio perché Kabir gode dell’enorme affetto del pubblico e Parveen ha lasciato un buon segno nei fan, tanti si sono riversati sul suo profilo Twitter per conoscerla meglio. E proprio su Twitter è arrivata la sorpresa: la moglie di Kabir ha demolito Alex Belli, come ha fatto pure Nathaly Caldonazzo. E come continuano a fare un po’ tutti, in verità. Questo il tweet in questione:

Ha invitato Soleil e Delia a non ridursi a carne da macello per gli ascolti tv e a concentrarsi sulle loro vite. “Andate avanti”, ha chiosato. Parole molto dure contro Belli, che continua a incassare colpi invocando la libertà di essere sé stesso. Poco fa su Instagram infatti ha scritto: “Vorrei solo dirvi quanto la vita è meravigliosa, nel poter essere liberi di essere sé stessi! E ricordatevi che quando tutto può sembrare perduto… Si ritorna sempre a galla”.

Watching @GrandeFratello because of @iKabirBedi but WHY would any woman want to be with Alex Belli? Both women better off without him. Dump that guy & build your lives ladies – he’s BAD NEWS. Stop reducing yourselves to fodder for TV ratings. Focus on YOUR LIVES not him. Move on

— Parveen Dusanj-Bedi (@parveendusanj) January 17, 2022