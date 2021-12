Alex Belli e Delia, ora parla Bonaccorsi: dubbi su foto, piatti rotti e Soleil

Simone Bonaccorsi è stato tirato in ballo al Grande Fratello Vip 6 dopo degli scatti rubati, almeno così li hanno descritti, con Delia Duran. Il modello in realtà è un grande amico della coppia, sin dai tempi di Temptation Island Vip, non a caso Alex Belli non ha fatto una piega vedendoli abbracciati negli scatti. L’unico che ha provato a stuzzicare un po’ Alex sulle foto di Delia e Bonaccorsi è stato Signorini, forse anche l’unico che ha visto degli sguardi preoccupanti tra i due negli scatti. Intervistato da Fanpage, oggi Simone Bonaccorsi ha confermato che tra lui e Delia c’è solo amicizia, anzi fra tutti e tre. Quell’abbraccio nelle foto era amichevole e lui era all’oscuro delle foto, nel senso che non sapeva della presenza del paparazzo.

Il modello ha raccontato che Delia è stata molto male durante il GF Vip 6 e lui le è stato molto vicino, così come Guenda Goria e Mirko Gancitano. Si sono riuniti spesso a casa Belli per vedere le puntate con Delia e l’hanno confortata. Quando gli hanno fatto notare che le foto con Delia sembravano posate e non di certo rubate, lui ha risposto così:

“Guarda, posso dire che lei non mi ha mai detto che fosse tutto organizzato. Certo, dopo quello che ha dichiarato a Verissimo, non ti nascondo che un po’ il dubbio mi è venuto. Però, non ti saprei dire con certezza se fosse tutto preparato. Ti dico la verità, non mi è interessato più di tanto approfondire”

Insomma nonostante abbia avuto dei dubbi sulla paparazzata con Delia non ha pensato di farle domande. Quando è scoppiato il gossip, comunque, lui si è fatto una risata visto che è consapevole che tra lui e Delia c’è solo amicizia. Ha visto comunque il lato positivo di tutta la vicenda: “Alfonso Signorini ha parlato benissimo di me e della mia carriera, quindi ho guardato il lato positivo”. A proposito delle reazioni di Delia alle puntate del GF Vip, invece, Simone ha rivelato dei retroscena non indifferenti. La Duran non viveva affatto bene l’amicizia chimica artistica tra Alex Belli e Soleil Sorge. A quanto pare, infatti, volavano persino piatti in casa sua:

“Delia Soffriva. Volavano i piatti a casa sua, vedendo alcuni video di Alex. Noi tentavamo di tranquillizzarla, ma lei andava dritta come un treno. Ha duemila ragioni. Da moglie dà fastidio vedere certi atteggiamenti. La capisco. Alex ha tirato un po’ la corda. Ma ho sempre detto a Delia, che Alex l’amava. In realtà, è Soleil a essere innamorata di Alex, ma lui no. Me lo ha confermato lui stesso”

Simone è certo che tutto ciò che è successo tra Alex Belli e Delia Duran al GF Vip non sia stato finto. Lui ha visto tutto avvenire in modo spontaneo, conoscendo entrambi, e questa è la risposta che darebbe a chi, quasi tutti, pensa che invece facesse tutto parte di un copione già scritto. Anche lui però pensa che i baci con Soleil siano stati troppo, ma cosa pensa lui del rapporto nato tra i due concorrenti? Queste le parole di Bonaccorsi sulla Sorge: