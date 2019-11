Alex Belli e Delia aggrediti? L’ex marito di lei in tv: “Non è vero niente”

L’ex marito di Delia Duran a Live-Non è la d’Urso: “Non ho aggredito nessuno”

Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi della relazione tra Alex Belli e Delia Duran. Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda lunedì 4 novembre la conduttrice napoletana ha parlato della presunta aggressione avvenuta ai danni dei due attori per mano dell’ex marito di lei. Marco, questo il nome dell’uomo, è intervenuto in collegamento con la nuova fidanzata – un’aitante venezuelana – per chiarire che non ha toccato nessuno e che l’ex star di Centovetrine continua a dire bugie su bugie da oltre un anno. Ad appoggiare l’ex marito di Delia l’ex concorrente del Grande Fratello Mila Suarz, che ha conosciuto Marco dopo la fine del suo legame con Alex, avvenuta – com’è noto – in maniera piuttosto turbolenta. La stessa Mila pochi giorni fa ha assicurato su Instagram che Belli e Delia stavano fingendo e che l’aggressione era solo una trovata pubblicitaria per far parlare dopo la partecipazione a Temptation Island.

Le dichiarazioni dell’ex marito di Delia Duran a Live-Non è la d’Urso

“Non ce l’ho con mia moglie, perché per la legge lei è ancora mia moglie. Non ce l’avrò mai con lei perché l’ho amata per otto anni. Alex Belli è uno stratega, l’ha plagiata“, ha dichiarato Marco a Live-Non è la d’Urso, in collegamento da Milano Marittima. “Io e Nusat – questo è il suo vero nome, anche se ora si fa chiamare Delia – ci siamo recati in Tribunale per una sentenza della separazione. Ho visto il mesciato (Alex Belli, ndr) in macchina e mi sono avvicinato a lui. Quando stavo per aprire la portiera Delia mi è venuta alle spalle e io mi sono paralizzato”, ha raccontato l’ex marito della Duran. “Non ho fatto neppure la mossa di togliermela di dosso ma Belli è scappato lasciando lì la sua donna, che io non ho toccato neppure con un dito”, ha aggiunto.

L’ex marito di Delia Duran dalla d’Urso: “Alex Belli è uno stratega”

“Alex Belli è uno stratega, non so cosa abbia fatto alla mia ex moglie. Dopo aver letto le interviste alla sua ex moglie e a Mila Suarez ho consigliato a Delia di stare attenta perché sono sicuro che certe dinamiche si ripeteranno”, ha sottolineato l’ex marito di Delia Duran.