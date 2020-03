Alessio Boni è diventato papà a 53 anni: la felicità con la fidanzata Nina

Nina Verdelli ha partorito: la fidanzata di Alessio Boni ha dato alla luce un maschietto

Alessio Boni è diventato papà! La sua fidanzata Nina Verdelli ha partorito quest’oggi. Nessuno dei due ha per il momento annunciato la notizia della nascita del figlio (un maschietto), ma la pagina Instagram di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Mesi addietro, abbiamo scoperto della gravidanza dell’attrice Nina Verdelli e adesso finalmente è giunta la notizia della nascita di Lorenzo, il primo figlio della coppia.

Alessio Boni papà, l’annuncio e il mancato problema legato all’età

La pagina Instagram di Verissimo ha scritto: “Alessio Boni è diventato papà del piccolo Lorenzo. Congratulazioni all’attore e alla compagnia Nina Verdelli per la nascita del loro primo figlio!”. L’attore non si è mai preoccupato troppo per la sua età, come ha spiegato al settimanale F: “Non c’è un’età per diventarlo: padri si è, o non lo si è, indipendentemente dall’avere o meno dei figli. Certo, quando penso a quel fagiolino che cresce nella pancia di Nina io mi commuovo”.

Matrimonio Alessio e Nina? Le parole dell’attore

Alessio Boni e Nina Verdelli si sposeranno mai? Questa, la risposta dell’attore: “Matrimonio? Io non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo. È talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. È più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me. Ma se me lo chiedesse, se a lei facesse piacere, la sposerei”. Intanto su Instagram c’è stata una pioggia di auguri: “Congratulazioni! La nascita è un inno alla vita e in questo momento ce n’è tanto bisogno”; “Congratulazioni, ben venga una nuova vita in questo difficile momento, che porti un po’ di positività”; “Auguri alla nuova vita!”; “Congratulazioni per la nascita del piccolo Lorenzo… auguri!”.