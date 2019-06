Alessio Bernabei lutto, è dura per il cantante: “Grazie perché mi state vicino”

Lutto per Alessio Bernabei: il cantante di Amici scrive su Instagram

Alessio Bernabei ha annunciato un po’ di ore fa che suo nonno è morto: “Un saluto – queste le sue parole a commento della foto postata tra le sue Instagram stories – al Bernabei più grande! Ciao nonno, mi mancherai. Ti voglio bene”. Un momento davvero difficile per l’ex cantante di Amici e dei Dear Jack che negli ultimi anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel mondo della musica come solista. Un momento difficile ma accettato serenamente, come ha fatto intendere proprio lui in un video-messaggio che ha pubblicato subito dopo sempre tra le sue storie pubblicate sul social network di Mark Zuckerberg.

Il messaggio di Alessio Bernabei per il nonno morto

“Ciao a tutti – queste le parole di Alessio -, volevo ringraziarvi per tutti i messaggi di condoglianze, volevo ringraziarvi perché mi state molto molto vicino, e questo per me vuol dire tantissimo. Purtroppo dobbiamo abituarci all’idea che nella vita prima o poi le persone care ci lasceranno, e non dobbiamo disperarci perché comunque rimane il ricordo. E secondo me – ha poi aggiunto pensando senz’altro al nonno e a tutti coloro che non ci sono più – ogni persona cara che ci lascia è un protettore in cielo che ci indica la strada da prendere. La vita è fatta di alti e bassi, la vita è fatta di curve di bivi, di tornare indietro, di guardarci e capire, però queste persone, secondo me, possono indicarci la strada giusta da prendere, e dobbiamo vivere la vita con la felicità che merita, perché la vita è bella, alla fine. Grazie ancora, vi voglio bene”.

Le ultime news su Alessio Bernabei

Il cantante intanto continua a costruire la sua carriera e a cercare di imporsi nel mondo della musica con pezzi talvolta molto riusciti: basti pensare alla riuscitissima Ti ricordi di me? dell’anno scroso di gran lunga più bella di molti singoli estivi che finora hanno totalizzato un numero maggiore di visualizzazioni. Staremo a vedere cos’altro ci riserverà il cantante. Al momento non ci resta che fargli le nostre più sentite condoglianze per questa perdita improvvisa.