Alessio Bernabei, frecciata ai Dear Jack: “Non mi importava più”

Oggi, venerdì 5 febbraio, è uscito il nuovo singolo di Alessio Bernabei dal titolo Everest. Una canzone scritta e interpretata dall’ex cantante di Amici di Maria De Filippi in cui racconta insicurezze ed errori. In una lunga intervista rilasciata a Rollingstone Alessio Bernabei è tornato a parlare anche dei Dear Jack, il gruppo musicale divenuto noto grazie alla partecipazione al talent di Maria De Filippi di cui Alessio era il frontman.

L’artista ha spiegato che i veri Dear Jack erano lui e il chitarrista. Alessio Bernabei ha iniziato a fare punk in un magazzino e poi ha messo in piedi un’altra band che faceva metal. Il successo ottenuto grazie ad Amici è stato inaspettato quanto travolgente:

“La vita privata viene inghiottita da un qualcosa che non lascia spazio nemmeno per te stesso. Uscivo di casa e non c’era un momento in cui la gente non mi chiedeva la foto”

Alessio Bernabei ha lasciato i Dear Jack perché la convivenza forzata con i ragazzi era diventata davvero asfissiante:

“Sei in giro su un van e dopo un po’ se sei costretto a vedere ogni giorno le stesse facce ti vai sulle pa**e. Tutte abbiamo parti caratteriali negative che sono venute allo scoperto”

Da qui la decisione di lasciare i Dear Jack. Alessio Bernabei una mattina si è svegliato e non aveva più voglia di suonare. Questo è stato il fattore scatenante che gli ha fatto capire che stava sbagliando tutto e quello che prima era il suo sogno si stava trasformando nel suo peggior incubo: “Non mi importava più anche se mi dicevano che avrei fatto l’Arena di Verona”.

Alessio Bernabei doveva cambiare perché odiava i suoi compagni e la situazione. Anche i litigi non sono mancati: non sono arrivati alle mani, ma le discussioni erano davvero accese. Bernabei ha cercato di ricucire i rapporti con i Dear Jack a gennaio scorso, ma il tentativo non è andato a buon fine.

Dopo aver lasciato il gruppo, Alessio Bernabei ha partecipato al Festival di Sanremo 2016 con ‘Noi siamo Infinito’ e nel 2017 con ‘Nel Mezzo di un Applauso’ (entrambe le edizioni furono condotte da Carlo Conti). Nel 2018 è uscito con Ti Ricordi di Me, nel 2020 Trinidad. A distanza di un anno è ritornato con un nuovo singolo.

Maria De Filippi darà la possibilità ad Alessio Bernabei di presentare la nuova canzone ad Amici? Negli ultimi anni il cantante è sempre stato ospite nel talent per promuovere e far conoscere al grande pubblico la sua musica.