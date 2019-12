Alessio Berbabei in ospedale: “Si dovrà ripartire”, il cantante a cuore aperto

News Alessio Bernabei scrive dall’ospedale: le parole del cantante dopo l’operazione

Alessio Bernabei ha scritto un lungo post su Instagram in cui parla senza filtri dell’ultima operazione che ha subito e che lo ha portato a stare lontano per un po’ di tempo dai social network. “È da un po’ di tempo ormai – queste le parole dell’ex leader dei Dear Jack– che le mie tonsille mi stavano antipatiche. Le ho eliminate. Ora non ci sono più scuse, si dovrà ripartire. Più forti di prima”. Dal messaggio di Alessio si evince tanta voglia di riprendere qualcosa lasciato in sospeso, come in effetti il cantante conferma nelle righe successive.

Alessio Bernabei, il regalo per i fan dopo l’intervento

“Stasera – ha aggiunto infatti Bernabei – caricherò una cosa per voi, che ho scritto in questi ultimi giorni. Una sorpresina. Un pensiero. Uno spiraglio di quello che ho nella mia strana zucca”. È bello vedere Alessio al lavoro, perché l’ultimo pezzo lanciato, Messi e Ronaldo, era davvero orecchiabile ed era frutto di un percorso difficile: ricordiamo che separarsi da una band dopo che ci si è fatti conoscere come suo leader non è proprio una scelta da fare a cuor leggero.

Alessio chiede scusa: “Ho imparato tanto dal silenzio”

Alessio ha anche voluto chiedere scusa per la sua assenza: “Vorrei chiedervi scusa per tutta questa mia assenza – queste le sue parole –, ma in realtà vi dico che mi ha fatto bene. Perché non è che mi conoscessi così tanto. Ho imparato tanto dal silenzio. Il silenzio insegna”. Data la promessa fatta in vista di questa sera, staremo a vedere cosa questo silenzio gli ha insegnato. Intanto auguri di pronta guarigione, caro Alessio!