Alessia Ventura presenta sui social il suo nuovo fidanzato (FOTO)

Alessia Ventura è di nuovo innamorata. E finalmente presenta sui social il suo nuovo fidanzato

Si, Alessia Ventura si è nuovamente innamorata ed ha un nuovo fidanzato. Dopo una relazione top secret e quella storica con Pippo Inzaghi, la modella e presentatrice ha finalmente un nuovo amore. Lei, che alle spalle ha una lunga carriera televisiva, sui social si mostra finalmente felice accanto ad un uomo. E chi la segue festeggia per lei. Si perché Alessia Ventura pare aver passato un lungo periodo da single, durante il quale si è esclusivamente dedicata alla carriera, e quindi questo nuovo fidanzato se l’è proprio meritato. I due formano una coppia bellissima e in tanti le hanno augurato che questa, per lei, sia la volta giusta.

Alessia Ventura, il suo cuore batte per il bel Gabriele

Lui si chiama Gabriele Schembari ed è un ex portiere. Pare che Alessia lo abbia conosciuto durante questa estate nella quale, poi, è esplosa la passione. Di Gabriele, oltre della sua vecchia carriera, si sa ben poco solo che è ragusano e che ha partecipato alla Bobo Summer Cup. Del giovane, poi, non si sa più nulla perché sembra essere molto riservato visto che sui social ha il profilo privato. La foto che Alessia ha postato con il suo Gabriele, è a dir poco dolcissima. Nell’immagine (che potete vedere qui sotto) i due si scambiano un tenero bacio e sullo sfondo si intravede il mare che li accompagna in questa nuova bellissima ‘avventura’.

Alessia e Gabriele, una coppia che piace tantissimo

Questa nuova coppia piace e molto. Sono tanti infatti i vip e non vip che si sono congratulati con la bella Alessia Ventura. Tra i tanti spiccano i commenti di Elena Santarelli e di Caterina Balivo. Ma buona parte dei followers della conduttrice si sono detti felicissimi per lei. “Ricordo la nostra ultima chiacchierata” – ha scritto un’amica – “Sono contentissima e dico solo che meriti di essere felice”; “Sono contentissima per te“– ha scritto una sua seguace – “Alessia ti meriti tutto l’amore di questo mondo”.