Alessia Merz: “Perché ho lasciato la tv, cosa faccio e dove vivo”

Showgirl, conduttrice e attrice: Alessia Merz, 49 anni, qualcosa in tv e al cinema lo ha fatto, per usare un eufemismo. Ad un certo punto della sua carriera è stata una delle donne più ricercate dal mondo dello spettacolo del Bel Paese. Poi è sparita dalle scene e si è ritirata a vita privata. Cosa è successo? Perché una simile scelta? Intervistata da Monica Setta nel programma di Rai Due Storie di donne al bivio, la moglie dell’ex calciatore Fabio Bazzani ha raccontato la sua parabola, spiegando di non avere alcun rimpianto per quel che riguarda la piega presa dalla sua storia professionale.

Da anni la Merz non appare davanti alle telecamere in un ruolo da protagonista. Ha deciso di ritirarsi a vita privata e di pensare ai suoi affetti stretti: sposata con Bazzani, ha avuto due figli, Niccolò (17 anni) e Martina (16 anni). Quando Monica Setta le ha domandato di descriversi oggi, ha risposto sorridendo e dicendo che è una “mamma-taxi”. Capitolo addio alla tv e al cinema: “Se mi è costato abbandonare la mia carriera? Assolutamente no, è una cosa che ho scelto io, erano già tanti anni che lavoravo. Io dal 1992 al 2005 ho fatto tutte le esperienze, ho conosciuto tantissime persone, mi sono divertita. Ho guadagnato, quindi mi sono fatta i miei anni lavorativi.”.

La Merz ha proseguito rivelando che ad un certo punto della sua vita ha proprio sentito l’esigenza di dedicarsi alla famiglia, scelta condivisa con il marito. Così ecco che ha lasciato perdere i riflettori, guadagnando in tranquillità e serenità:

“Avevo proprio voglia di avere una famiglia, è sempre stato il mio sogno. Avere un marito e dei figli, che quindi abbiamo fatto subito, proprio perchè era un desiderio di entrambi. Fabio e io ci siamo sempre compensati molto anche caratterialmente. Stare con una persona che fa televisione non è facile, anche con uno che fa il calciatore. Ma siamo qui”.

Alessia Merz dai 18 ai 31 anni ha fatto una miriade di esperienze tra cinema, televisione e pubblicità. A lanciarla fu lo storico programma Non è la Rai. Tra le altre cose è stata una delle veline più iconiche di Striscia la Notizia. Sempre a proposito della decisione di abbandonare le esperienze professionali, ha sostenuto che quando una donna sceglie di fare una cosa è perché ritiene che in quel momento ha bisogno di cambiare.

Attualmente vive a Bologna. Si descrive scherzosamente come una mamma taxi in quanto avendo due figli adolescenti ancora senza patente, deve scarrozzarli di qua e di là, come tutti i genitori nella sua situazione. A darle una mano c’è il marito. E un ritorno sul piccolo schermo è totalmente da escludere? “Dipende dalla proposta e dal programma”. Chissà, mai dire mai…