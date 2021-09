Alessia Marcuzzi verso la Rai: “Ingresso spot e show tutto suo”, retroscena

Inevitabile che con l’inizio della nuova stagione televisiva, uno dei nomi più chiacchierati fosse quello di Alessia Marcuzzi che dopo anni di ‘servizio’ impeccabile per Mediaset ha salutato tutti andando in cerca di nuovi stimoli e nuove avventure professionali. Infatti attualmente la conduttrice romana è una ‘svincolata’ che ha tantissimo mercato. Le offerte, secondo i ben informati, non le mancano. Alessia però, con alle spalle una carriera stellare, non è quella che piglierà la prima proposta. Aspetterà quella giusta. Anche perché altrimenti non avrebbe detto addio a Mediaset, che le aveva fatto un paio di offerte su progetti che lei non ha ritenuto nelle sue corde. Quindi? Dove la si rivedrà? Il magazine Oggi ha spiegato che la Rai sta corteggiando la ‘Pinella’ e…

“I soliti ben informati sostengono che il suo futuro sia in Rai. Parlano di un ingresso spot e poi di un programma tutto suo”, si legge sul settimanale diretto da Umberto Brindani. L’ingresso cosiddetto ‘spot’ potrebbe essere in diverse trasmissioni oppure, magari, da Ballando con le Stelle. Milly Carlucci avrebbe infatti provato a sondare il terreno per averla nel cast.

La trattativa non sarebbe affatto semplice, ma è certo che il talent show di Rai Uno, oltre a essere una interessante esperienza umana e professionale, potrebbe essere per la Marcuzzi il passe-partout in quei di Viale Mazzini. Però, è più probabile che se l’affare dovesse andare in porto, ci sarebbe l’ingaggio della romana come ballerina per una notte e non come concorrente fissa. Sempre restando in tema ‘ingresso spot’, attenzione anche a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con il quale Alessia ha un ottimo rapporto. E poi c’è naturalmente il Festival di Sanremo. Amadeus sa che c’è una svincolata d’eccezione e di lusso che potrebbe essere inserita nel suo ‘team’.

Chi conosce Alessia sa che non ha fretta: dopo anni sulla cresta dell’onda ha le spalle larghe e, nel caso in cui approderà davvero in Rai, come sopra accennato, lo farà dall’ingresso principale e con le idee chiarissime. Di recente sembra che abbia rifiutato un’offerta fattale pervenire da La7 che le avrebbe proposto un impegno in un nuovo programma nel preserale.