Alessia Marcuzzi nella bufera, Pasqua in famiglia: interviene Selvaggia

Alessia Marcuzzi e la Pasqua in famiglia, piovono critiche sulla conduttrice

Alessia Marcuzzi è finita nell’occhio del ciclone dopo Pasqua. La conduttrice ha mostrato domenica la tavola apparecchiata per la ricorrenza e il numero di coperti era superiore a quello dei membri della famiglia. I follower hanno notato questo dettaglio e non hanno tardato a farlo presente. Alessia ha trascorso la Pasqua insieme ai suoi genitori e si è difesa da sola tra i commenti su Instagram dalle accuse. Ovviamente in tempi di quarantena tutti avremmo dovuto trascorrere la Pasqua in casa, limitandoci ai membri della famiglia che abitano con noi senza spostarci da amici e parenti. Né accogliendo amici e parenti a casa nostra. Così non è successo per la Marcuzzi.

Coronavirus, Alessia Marcuzzi si difende dalle accuse: le risposte su Instagram

Tra le tante spiegazioni che Alessia ha dato a chi l’ha accusata c’è anche questo commento: “La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi. Quindi? I miei genitori sono usciti a piedi, saranno venti passi da casa loro, per venire da noi”. Nonostante questa spiegazione, secondo molti ciò non sarebbe dovuto accadere e per questo si sono scagliati contro la conduttrice. In questi giorni inoltre Selvaggia Lucarelli ha denunciato sui social un gruppo di ragazzi che si è radunata per trascorrere le feste insieme, non facendosi scrupoli dal pubblicare storie e foto. Proprio per questo in tanti hanno taggato proprio Selvaggia tra le critiche alla Marcuzzi.

Selvaggia Lucarelli interviene sul pranzo di Pasqua della Marcuzzi: “Non approvo”

Selvaggia non ha parlato sui suoi social del caso Marcuzzi, ma per un motivo preciso. Questa è la sua risposta a chi glielo ha fatto notare: “Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower quello che ha fatto. Non evo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro”.