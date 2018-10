Isola dei Famosi news 2019: le prime anticipazioni di Alessia Marcuzzi

Mancano poco più di due mesi al ritorno dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Un reality show che verrà rivoluzionato ma che manterrà una costante: la presenza di Alessia Marcuzzi. Nonostante lo scandalo del canna-gate all’ultima edizione del programma, Mediaset ha confermato la conduttrice romana. Che, in un’intervista per Il Fatto Quotidiano, ha dato qualche anticipazione su quello che verrà. E soprattutto sui personaggi che non rivedremo più: non ci sarà l’inviato Stefano De Martino né tanto meno gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. “Stiamo iniziando a ragionare sugli inviati possibili ma anche sugli opinionisti. Non ci sarà ovviamente Mara Venier che è andata in Rai e credo che Daniele Bossari stia lavorando ad altre cose”, ha spiegato Alessia. Che sogna di vedere nelle vesti di naufraga Cristina D’Avena, di cui è grande fan.

Alessia Marcuzzi: le parole su Simona Ventura

In attesa di saperne di più, la conduttrice de Le Iene ha parlato del controverso rapporto con Simona Ventura, che ha avuto come concorrente all’Isola dei Famosi nel 2016. “Io e Simona abbiamo fatto un Festivalbar insieme, non sono competitiva con le donne. Lei in un libro scrisse che ero una delle persone con cui aveva lavorato meglio, mi hanno chiesto se per me fosse un problema la sua presenza ma io ero stata felicissima. Mi è dispiaciuto solo leggere alcune sue frasi dopo il programma, cose che si dicono di impulso”, ha dichiarato la Marcuzzi. Che, nonostante tutto, non direbbe di no ad una conduzione insieme a Super Simo.

Alessia Marcuzzi: le parole su Elena Santarelli

Superare il canna-gate non è stato facile ma Alessia Marcuzzi ci è riuscita grazie a Elena Santarelli, amica e collega. “Pochi minuti prima di andare in onda chiamo a casa, quando mi sentivo giù mia madre mi diceva solo una cosa: ‘Alessia, pensa ad Elena’. Si riferiva alla Santarelli, che sta vivendo un periodo difficile anche se lo affronta in una maniera incredibile. Andavo in onda con una consapevolezza diversa, nonostante tutto andavo dritta ed ero sempre me stessa. Ma cosa cavolo stiamo facendo quando nella vita ci sono cose ben più gravi? Un modo per ridimensionare tutto e per dirmi la vita è un’altra. Quello è il mio lavoro ed è importante farlo bene ma senza farmi travolgere”, ha confidato La Pinella.