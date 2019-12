Alessia Marcuzzi nozze, i video mai svelati: le parole della conduttrice

Alessia Marcuzzi matrimonio, arrivano i video mai svelati: le parole della conduttrice

A corrente alterna, le riviste di cronaca rosa spuntano con indiscrezioni che vorrebbero il matrimonio di Alessia Marcuzzi caracollante. La realtà, però, è ben altra: la conduttrice in forza a Mediaset e il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi condividono un legame solido. A maggior riprova, oggi, la showgirl romana ha pubblicato dei video inediti relativi al giorno del suo matrimonio. La scelta di postare via social i filmati non è giunta casualmente ma nel giorno in cui casca il suo quinto anniversario di nozze. Era infatti l’1 dicembre 2014 quando, nelle campagne inglesi dei Cotswolds (poco lontano da Londra), si scambiava la promessa eterna con Paolo.

Alessia sul matrimonio: “Sono stati i tre giorni più belli e divertenti che io potessi mai desiderare!”

“È la prima volta che pubblico per intero tutto il video del mio matrimonio, ma oggi è il nostro anniversario e mi sento un po’ romantica”, ha esordito Alessia in un messaggio su Instagram, a corredo di tre filmati mai svelati inerenti al giorno delle nozze con Marconi. “Credo – ha aggiunto – che siano stati i tre giorni più belli e divertenti che io potessi mai desiderare!”. Infine, la chiosa: “P.S. Ho levato solo la parte più intima e privata della Chiesa… per il resto vedrete tutto in tre video, uno dopo l’altro!”

Alessia Marcuzzi: gli amori e i figli della presentatrice prima delle nozze con Paolo Calabresi Marconi

Ricordiamo che Alessia Marcuzzi, nata l’11 novembre 1972 a Roma, prima di conoscere il produttore televisivo ha avuto delle relazioni ‘celebri’. La prima è stata quella vissuta al fianco dell’ex calciatore Simone Inzaghi (oggi allenatore della Lazio), dal quale ha avuto il primo figlio, Tommaso (2001); la seconda quella che ha visto protagonista Francesco Facchinetti, dalla cui storia è venuta alla luce Mia (2011). Infine è giunto l’amore ‘maturo’, quello con Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014 in Inghilterra.