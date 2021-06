Alessia Marcuzzi fuori da Mediaset? “Seri problemi”, cosa sta accadendo

Futuro in bilico per la conduttrice de Le Iene: tarda ad arrivare il rinnovo del contratto con l’azienda di Cologno Monzese

Esplode il caso Alessia Marcuzzi fuori da Mediaset. Secondo un retroscena lanciato dal portale Blogo, e che arriva direttamente dai corridoi di Cologno Monzese, ci sarebbero dei problemi sul rinnovo del contratto della conduttrice con l’azienda. Ci sarebbe, dunque, un giallo in atto rispetto al rinnovo per Alessia Marcuzzi a cui quest’anno non le è stato concesso fare il bis a Temptation Island. La produzione, infatti, ha deciso di produrre soltanto una edizione unica invece delle due come fatto negli anni scorsi, una delle quali riservata ai personaggi conosciuti al grande pubblico.

Nell’attuale stagione televisiva, ormai agli sgoccioli, l’ex padrona di casa de L’Isola dei Famosi ha condotto soltanto Le Iene insieme a Nicola Savino, trasmissione questa che potrebbe apportare cambiamenti e novità a partire dal prossimo anno. Secondo indiscrezioni, inoltre, Alessia avrebbe rifiutato la conduzione di Scherzi a Parte al fianco di Enrico Papi per un passato screzio. Una vera e propria bomba: la brava presentatrice rischia di restare fuori dai giochi. Il futuro di Alessia Marcuzzi a Mediaset appare compromesso. Il suo rinnovo di contratto non appare affatto scontato: “Ci sono seri problemi”. Come finirà questo enigma?

Nella stagione tv 2021/22 Italia 1 potrebbe riservare novità in palinsesto. Sarebbe in arrivo per il prossimo autunno un nuovo programma con protagonisti bambini e personaggi famosi sui banchi di scuola. I piccoli dovranno insegnare e aiutare i Vip ad affrontare l’esame di quinta elementare. Un format curioso, questo, i casting sono ufficialmente aperti. In caso di rinnovo, Alessia Marcuzzi potrebbe essere il volto di punta di questo nuovo progetto?

Alessia Marcuzzi infuoca i social dopo Le Iene: dal weekend col marito alla foto in bikini

Una volta salutato il pubblico de Le Iene, per Alessia Marcuzzi è iniziata l’estate. Di recente ha trascorso un weekend romantico a Capri in compagnia del marito Paolo e alcuni amici. Di tanto in tanto fa parlare per le sue foto in cui si mostra in forma smagliante. Di recente ha mostrato il lato b incantando gli ammiratori. Sullo scenario di un tramonto, di spalle rispetto all’obiettivo, Alessia in bikini ha scritto: “Tutt’appost”.