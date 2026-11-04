Alessia Marcuzzi confessa i tradimenti, fiammata sul gossip su Stefano De Martino e la conferma di Belén

Alessia Marcuzzi di nuovo al centro del gossip. E stavolta non è stata qualche paparazzata o qualche voce birichina a scaraventarla nel trambusto della cronaca rosa, bensì una sua stessa dichiarazione rilasciata a Vanity Fair. La 53enne romana anche quest’anno sarà la conduttrice di The Traitors, reality giunto alla seconda stagione che ruota attorno ai concetti di lealtà e tradimento. E proprio a proposito di tradimenti, la ‘Pinella’ ha ammesso di non essere sempre stata irreprensibile in amore. Un’esternazione non condita da dettagli, né da nomi o riferimenti temporali. Ma subito è tornata in voga l’indiscrezione di anni fa che parlava di un flirt clandestino con Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi confessa di aver tradito in amore e torna in voga il gossip su Stefano De Martino

A Vanity Fair Marcuzzi ha riferito di essere sempre stata correttissima nelle amicizie. Nei rapporti sentimentali, invece, qualche volta ha ceduto. “Mi è capitato di tradire”, ha spiegato senza troppi fronzoli. “Se dovessi scegliere, preferirei essere tradita: almeno mi troverei nella posizione di poter perdonare o decidere se farlo”, ha aggiunto. La conduttrice romana, nelle scorse ore, ha anche concesso un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, a cui ha ribadito grossomodo lo stesso concetto:

“Personalmente mi ritengo una persona molto leale, quindi per mettermi alla prova mi piacerebbe provare a fare la Traditrice. Anche se tra il volerlo fare e il riuscirci c’è un abisso: non sono molto brava a mentire, mi si legge tutto in faccia e mi smaschererebbero subito. D’altro canto, fare la Leale è altrettanto difficile perché rischi di fidarti ciecamente di tutti. Preferirei essere tradita. Per me il valore dell’amicizia è sacro, persino più di quello dell’amore in cui certi errori possono capitare. Tradire un amico rappresenterebbe un peso morale insopportabile. Se invece subisco io il tradimento, posso elaborarlo e scegliere liberamente se perdonare o meno”.

La voce della storia clandestina con De Martino e la conferma di Belén Rodriguez

Perché quando Marcuzzi parla di tradimenti subito si pensa a Stefano De Martino? Gli affezionati alla cronaca rosa probabilmente ricordano bene che cosa è accaduto qualche anno fa. Correva l’anno 2018 quando Alessia Marcuzzi era alla guida dell’Isola dei Famosi. L’ex ballerino allora faceva l’inviato del reality. Secondo le indiscrezioni i due avrebbero avuto una certa complicità. Il caso deflagra nel 2020 quando Dagospia scrive di un presunto legame segreto tra i due conduttori, i quali si affrettano a smentire rapidamente.

La vicenda, però, si è arricchita di un tassello del tutto inaspettato quattro anni dopo, quando sui social, Belén Rodriguez, il cui matrimonio con De Martino era già naufragato, a domanda diretta di un fan su Instagram sul presunto flirt tra Stefano e Alessia, rispose con un secco: “Confermo”. Un ‘flash’ mai commentato dai due conduttori. Tra l’altro sulla questione Belén è stata pungolata anche lo scorso maggio da Pio e Amedeo, non smentendo quanto dichiarato in precedenza. Si è limitata a dire: “Non ricordo, sono cose che capitano, è successo tanto tempo fa”.

La vita privata di Alessia Marcuzzi e i grandi amori ‘vip’ prima di Tiago Schietti

Da quando è diventata popolare, Marcuzzi è stata spesso chiacchierata dal gossip nostrano per i suoi amori con personaggi famosi. La prima relazione importante la visse con Simone Inzaghi, con il quale ha avuto il figlio Tommaso nell’aprile del 2001. Successivamente si è legata a Francesco Facchinetti e ha dato alla luce Mia, venuta nel 2011. Terminata la storia con il manager, ha fatto coppia per cinque anni con il calciatore Carlo Cudicini.

Nel 2014 ha sposato il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, con una cerimonia celebrata nei pressi di Londra. La coppia ha annunciato la separazione nel 2022. A inizio 2026 ha ritrovato l’amore, fidanzandosi con Tiago Schietti, imprenditore e manager finanziario 40enne italo-brasiliano lontano dal mondo dello spettacolo. La scintilla sarebbe scoccata durante un viaggio della conduttrice in Brasile, dove si trovava in vacanza insieme all’amica Michela Quattrociocche.