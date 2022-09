Boccone amaro da ingoiare per Alessia Marcuzzi che vedrà slittare il suo atteso ritorno in tv. La conduttrice romana, dopo anni di servizio a Mediaset, ha cambiato sponda ed è sbarcata in Rai che l’ha annunciata in pompa magna alla guida di uno show nuovo di zecca, Boomerissima. Tutto pareva procedere liscio come l’olio, con la data di partenza del programma, che andrà in onda sulla seconda rete della tv di stato, fissata al 22 novembre. E invece, secondo quanto rivela Dagospia, la trasmissione non aprirà i battenti in quel giorno. E sembra che non li aprirà nemmeno a dicembre. Bisognerà aspettare il 2023 per assistere al rientro sul piccolo schermo della ‘Pinella’.

L’esordio su Rai2 dell’ex timoniera de L’isola dei famosi e del GF Vip slitta al 2023, afferma il portale diretto da Roberto D’Agostino che aggiunge che il rinvio è da imputare a dei problemi relativi allo “studio ma anche qualche ragionamento sul fronte budget”. Dunque tutto viene spostato al prossimo anno, l’appuntamento è per il 2023.

Boomerissima dovrebbe quindi vedere la luce a gennaio, salvo altri ripensamenti o colpi di scena dell’ultimo minuto. La vicenda lascia un poco di amaro in bocca in quanto lo show di Alessia Marcuzzi è una delle poche novità assolute previste nei palinsesti generalisti e la voglia di vedere un prodotto totalmente inedito non è poca. Pazienza, non resta che attendere l’anno che verrà.

La vita in diretta: saltata in extremis la trattativa Matano-Leosini

A proposito di grandi manovre in casa Rai, sempre Dagospia ha raccontato di un altro retroscena curioso e interessante: ci sarebbe stata una trattativa segreta tra i corridoi di Viale Mazzini per portare la sempreverde Franca Leosini negli studi de La Vita in Diretta in qualità di ospite fisso, una volta a settimana.

Nei giorni scorsi Alberto Matano avrebbe portato avanti l’idea di avere la conduttrice nel talk, in partenza con la nuova stagione lunedì 5 settembre. L’obbiettivo sarebbe stato quello di affidarle una rubrica ad hoc. Il progetto sarebbe saltato in extremis, ma non è detto che non potrebbe tornare di moda in futuro.