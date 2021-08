Alessia Marcuzzi, bikini da favola: quante foto si fa prima di postarne una

48 anni e non sentirli: Alessia Marcuzzi, ogni estate, non si risparmia sui social, per la gioia dei suoi fan. I bikini sono sempre mozzafiato, la forma statuaria, le fotografie azzeccate. E pazienza se c’è anche qualcuno, pochi nel suo caso a onor del vero, che mugugnano. A proposito di scatti: di recente ‘La Pinella’ ha rivelato qualcosa in più sulle sue istantanee estive che appaiono così perfette. Su Instagram, sotto al suo ultimo ‘allettante’ post in costume, un due pezzi bianco da capogiro, ha infatti spiegato che per confezionare lo scatto ‘perfetto’ c’è bisogno di tempo. E pure di idee.

In particolare la Marcuzzi ha raccontato di scegliere le luci “giuste” naturali e che a volte, ragionando per iperboli, si fa addirittura “400 foto per poi sceglierne 3”, quelle d’impatto, quelle in cui tutto è al posto giusto. Insomma, non si creda che al primo colpo esca l’istantanea voluta. D’altra parte dietro a cotanto lavoro certosino c’è una donna che lavora con il talento ma anche con l’immagine, come praticamente tutti i personaggi televisivi e gli influencer.

E già, perché Alessia, a tutti gli effetti è una figura che in rete spopola e ‘influenza’. Basti pensare che il suo profilo Instagram è seguito da oltre 4 milioni di utenti. Numeri da far impallidire gli ex tronisti di Uomini e Donne, gli ex gieffini vip e non, gli ex volti di Temptation Island e quant’altro.

Altro pregio che va riconosciuto alla 48enne romana (49 anni il prossimo 11 novembre) è che rispetto al mondo rosa non prova alcuna invidia. Certo dovrebbe essere la regola questa, ma si sa che non è così. Lei è una di quelle che realmente non ha problemi a complimentarsi con le colleghe e a tifare per le donne.

Pensiero condiviso pienamente con l’amica Elena Santarelli che infatti, nelle scorse ore, è spuntata su Instagram e le ha spedito uno spassoso: “Che bona!”. Un fatto che ha inorgoglito la Marcuzzi che ha preso spunto per una riflessione: “Adoro quando ci diciamo bone a vicenda. Le amiche dovrebbero farlo tutti i giorni. Ci si telefona al mattino e si dice: ‘Lo sai che sei veramente bona?'”.

Alessia, amante del mare, delle spiagge e delle barche, pure quest’estate si sta rilassando percorrendo l’Italia costiera del Centro-Sud in lungo e in largo. Nel frattempo attende offerte professionali sul fronte televisivo. Al momento è libera, dopo aver salutato, a gran sorpresa, Mediaset. Si mormora che potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Festival di Sanremo, targato Amadeus per la terza volta consecutiva.