Alessia Marcuzzi, anniversario: il video inedito delle favolose nozze

Alessia Marcuzzi, quarto anniversario con Paolo Calabresi Marconi: la conduttrice pubblica foto e video inediti delle favolose nozze londinesi. “Emozionante, tre giorni indimenticabili”

Abito corto nuziale, la campagna londinese come cornice da favola, il figlio Tommaso che le stringe la mano poco prima che la cerimonia abbia inizio e arrivi il fatidico ‘Si, lo voglio’. Sono passati esattamente quattro anni (correva l’1 dicembre 2014) da quando Alessia Marcuzzi si prometteva amore eterno con Paolo Calabrsesi Marconi nell’idilliaca località di Cotswold. E oggi, in occasione dell’anniversario, la nota conduttrice ha voluto fare un regalo anche ai suoi numerosissimi fan social, divulgando una foto e dei video inediti di quei giorni. Commozione, incanto, amore: questi gli umori che si respirano nel materiale postato dalla showgirl, che non ha nemmeno mancato di scrivere il suo pensiero sull’emozionante evento.

“Questa è una sequenza con dei video del mio matrimonio. Non l’avevo postato finora, ma è molto emozionante”. Alessia Marcuzzi, il regalo ai fan in occasione dell’anniversario

“Questa è una sequenza con dei video del mio matrimonio. Non l’avevo postato finora, ma è molto emozionante condividerlo con voi oggi. Ho tolto solo la parte della Chiesa, volevo che rimanesse una cosa nostra. Ma il resto c’è!”. Poi la Marcuzzi chiosa: “Devo dire che ci siamo divertiti un sacco… Tre giorni nella campagna inglese che non dimenticherò mai”. Oltre ai video Alessia ha pubblicato anche una foto in bianco e nero in compagnia dello sposo, con tanto di dedica al miele: “1 dicembre 2014, è stato un giorno speciale. Io mi emoziono ancora riguardandole”.

Alessia Marcuzzi dopo il matrimonio: “Diario di un giorno speciale”

Sul Blog La Pinella, Alessia Marcuzzi, poco dopo il matrimonio aveva pubblicato un post intitolato Diario di un giorno speciale, in cui aveva spiegato con spontaneità tanti curiosi dettagli del matrimonio: aveva definito il suo abito nuziale realizzato da Giambattista Valli un po’ romantico e un po’ rock, aveva descritto l’emozione dei suoi bambini e aveva sottolineato l’affetto mostrato da amici, parenti e i collaboratori. Insomma, una cerimonia da favola, proprio come sono da favola i video inediti divulgati nelle scorse ore dalla conduttrice.