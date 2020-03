Alessia Marcuzzi ad Amici ringrazia Maria, che si emoziona: “Bella cosa”

Alessia Marcuzzi giudice al Serale di Amici 19 nella quarta puntata: ha sostituito Loredana Bertè

Alessia Marcuzzi al Serale di Amici 19 ha sostituito Loredana Bertè nella quarta puntata. La conduttrice è stata chiamata a essere giudice insieme a Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, perché Loredana non può più recarsi a Roma da Milano. La settimana scorsa abbiamo visto Christian De Sica giudice, stasera invece Maria ha invitato Alessia Marcuzzi, che abbiamo già visto nel ruolo di giudice del Serale di Amici. Stasera ha detto cosa pensa di tutti gli allievi e ha fatto il suo dovere di giudice, ma è stata protagonista anche di un momento emozionante. Approfittando del collegamento con il papà di Giulia Molino, Alessia ha parlato del flashmob sui balconi d’Italia partito da Napoli.

Amici Serale, Alessia Marcuzzi ringrazia Maria De Filippi: “La musica ci permette di abbracciarci”

Giulia è di Scafati, ma la Marcuzzi ha colto la palla al balzo per parlare della passione della gente napoletana. La conduttrice ha raccontato che la gente ha iniziato a cantare sui balconi, poi ha aggiunto: “Io ho pensato una cosa, che la musica è l’unica cosa che in questo momento ci permette di toccarci il cuore senza doverci toccare fisicamente, perché la musica arriva ovunque. Quindi quello che voi state facendo… State mandando un messaggio pazzesco”. Poi si è rivolta a Maria De Filippi: “Grazie anche a te Maria. Stiamo andando in onda lo stesso in un momento così difficile, ma la musica davvero è l’unica cosa che ci permette di abbracciarci virtualmente così”.

Alessia Marcuzzi torna ad Amici, Maria emozionata per le parole della conduttrice

Alessia era emozionata nel parlare di tutto questo, ma ha emozionato anche molto Maria. La padrona di casa infatti ha guardato la sua ospite e le ha sorriso. Poi ha anche aggiunto: “Hai detto una bellissima cosa”. C’è stato poi un applauso, non scrosciante perché in studio ci sono davvero poche persone, ma è stato un momento comunque emozionante per tutti i presenti.