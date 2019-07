Alessia Mancini come a L’Isola dei Famosi: la sorpresa ai fan del reality

Alessia Mancini in vacanza con il costume da bagno indossato a L’Isola dei Famosi

Alessia Mancini in questi giorni si trova in vacanza insieme ai suoi figli e al marito Flavio Montrucchio. L’ex grande protagonista de L’isola dei Famosi 2018, tra un bagno e l’altro, sta condividendo alcuni scatti con i suoi fan su Instagram e così ha ricordando l’esperienza nel reality mediaset sfoggiando, a sorpresa, uno dei costumi da bagno indossati durante la permanenza in Honduras. Sorridente e sdraiata sul un lettino in spiaggia, Alessia Mancini si è fatta fotografare dal suo Flavio, chiedendo ai suoi followers se la foto ricorda qualcosa. L’ex valletta di Passaparola non fa menzione al suo costume, ma il dettaglia di certo non sarà passato inosservato ai suoi sostenitori e ai fan dell’Isola.

Alessia Mancini in costume da bagno ricorda L’Isola dei Famosi

Dopo l’impegno nel pomeriggio di Tv8 con il programma In Salotto, Alessia Mancini in questo momento si gode le ferie in vacanza con i figli e Flavio Montrucchio. E così, con una foto scattata proprio dal marito, ha pensato bene di fare una bella sorpresa ai suoi ammiratori e a quelli dell’Isola dei Famosi (che l’ha vista tra i concorrenti nell’edizione del 2018) sfoggiando felice il costume da bagno indossato durante l’esperienza nel reality di Canale 5. “Do you remember?”, la bella conduttrice romana chiede ai suoi fan se lo ricordano, facendo ovviamente riferimento al costume dell’Isola. E poi ironica e divertita aggiunge: “Con qualche comfort in più”.

Dall’Isola dei Famosi a Tv8, Alessia Mancini: “Soddisfatta di essere un punto di riferimento per le donne”

Dopo la partecipazione all’Isola 2018, Alessia Mancini è approdata su Tv8 dove ha condotto la prima edizione di In Salotto, un programma rivolto al pubblico femminile che ha reso soddisfatta Alessia Mancini. A proposito di questa nuovo progetto televisivo, a Tv Blog ha rivelato: “Sentirsi un po’ un punto di riferimento per le donne della mia età è stato motivo di grande soddisfazione. Il fatto che le persone si fidino di me è importante: negli anni ho sempre cercato di costruire una carriera basata sulla concretezza e sulla verità”. Nonostante questo e le indiscutibile talento per la tv, la Mancini però non ha ancora grande spazio sul piccolo schermo. Quindi cosa desidererebbe condurre? “Mi piacerebbe lavorare per un programma che abbia una striscia quotidiana, che mi possa mettere apertamente in relazione con gli spettatori: un talk, un programma in cui si possono dare consigli, un factual”.