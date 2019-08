Alessia Fabiani, che fine ha fatto l’ex letterina: ecco perché ha lasciato la tv

Alessia Fabiani, ecco che fine ha fatto l’ex letterina di Passaparola dopo aver lasciato la tv

Che fine ha fatto Alessia Fabiani? L’ex letterina di Gerry Scotti a Passaparola si svela in un’intervista sul nuovo numero di Chi. Oggi è una mamma single, di due gemelli, Keira e Kim. Ed è proprio per loro che ha scelto di allontanarsi dal mondo della televisione. L’ex modella italiana ammette di aver fatto tanti errori, ma mettere al mondo i due bambini è sicuramente la cosa più bella e giusta che abbia mai fatto. E mentre parla di loro, Alessia non riesce a trattenere l’emozione. La storia con il padre dei suoi figli, Fabrizio, è finita ben quattro anni fa. Per il bene di tutta la sua famiglia, la Fabiani ha scelto di mettere la parola fine. Confessa di essere stata molto male dopo aver preso questa decisione, che non è arrivata da un giorno all’altro. Una rottura dolorosa, dunque, quella avvenuta tra lei e Fabrizio. E adesso l’ex letterina preferisce andarci piano con l’amore. Nella sua vita c’è un uomo, di cui però non fa troppe dichiarazioni. Al centro della sua vita restano, comunque, i suoi due figli.

Alessia Fabiani svela il motivo per cui si è allontanata dalla tv: i figli la sua priorità

“C’è una persona che mi rende serena ma non potrà avere mai la priorità”, confessa la Fabiani, nel corso dell’intervista. L’ex letterina, dunque, è attualmente impegnata in amore, ma la sua priorità resta comunque legata a Kim e Keira. Proprio con loro posa in alcune foto pubblicate nel nuovo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini. Ormai da qualche anno si è allontanata dal mondo della televisione. Qual è il motivo di questa scelta così drastica? Alessia non ha di certo abbandonato la sua passione per la recitazione, poiché attualmente sta lavorando in teatro. Ma sembra che neppure nei suoi progetti futuri ci sia un futuro nel mondo della televisione: “Ho preferito farmi da parte per fare la mamma e per seguire la forma artistica che più mi somiglia”.

Alessia Fabiani ha ritrovato sé stessa nel teatro, ora dice tanti no alle occasioni televisive

“I miei figli sono la cosa più importante, per questo dico tanti no alla tv”, confessa l’ex letterina di Passaparola. Nel teatro, Alessia è riuscita a trovare la sua dimensione. Nonostante ciò, ci tiene a precisare di non voler rinnegare nulla del suo passato, tanto meno l’immagine di Lolita. Una donna forte e sicura di sé, come ha sempre dimostrato. La separazione dei suoi genitori e la morte del suo primo fidanzato, sono i fattori che l’hanno portata a trovare sempre la forza di andare avanti nella vita.