Alessia Cammarota e Aldo Palmeri riappaiono insieme a sorpresa dopo la separazione, parla l’influencer

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Altri amori, invece, terminano e non ritornano. Nonostante questo, non cancellano affetto e stima. Nella seconda casistica rientrano Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. I due ex volti di Uomini e Donne, che hanno tre figli e si sono separati tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, oggi sono in ottimi rapporti. Lo ha confermato la stessa influencer attraverso una sorprendente storia Instagram pubblicata nelle scorse ore. Nel filmato appare anche l’ex marito, con il quale Alessia ha scherzato, lasciando chiaramente capire che, nonostante non ci sia all’orizzonte alcun ritorno di fiamma, tra loro c’è distensione e intesa.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri tornano a mostrarsi insieme

Lo scorso agosto Alessia e Aldo sono finiti al centro del gossip. Si è sussurrato che lei avesse iniziato a frequentare un amico dell’ex marito, la cui ex moglie sarebbe una conoscente della stessa Cammarota. Quest’ultima non ha né smentito né confermato. Nelle stesse ore Aldo aveva pubblicato il contenuto in cui si vedeva un piede di donna. Alcuni ipotizzarono che si trattasse di quello dell’ex moglie. Ma non era il suo. A queste indiscrezioni si sono aggiunte quelle relative ai rapporti tra i due ex coniugi dopo la rottura.

Si è detto e scritto di tutto. Si arriva così alle scorse ore, quando Cammarota ha mostrato che Aldo era a casa sua. Nel video in questione l’influencer ha anche scherzato: “Ora non iniziate. Vieni qua (Aldo, ndr), fai vedere che sei cieco. Vieni qua. No, c’è la congiuntivite. Niente, è cieco da un occhio. E quindi devo fare il taxi. Vorrei ficcarlo sotto con la macchina, ma vado in galera”.

I fan dell’ex coppia hanno apprezzato il video che ha messo a tacere le voci di presunti attriti tra Alessia e Aldo. I due remano nella stessa direzione per il bene dei loro tre figli. Chi invece sperava in un ritorno in love è rimasto deluso. A oggi non sembrano esserci spiragli per rimettere insieme il matrimonio. I due erano convolati a nozze nel 2014, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. Il loro percorso nel dating show di Maria De Filippi appassionò milioni di persone. Dopo i fiori d’arancio hanno avuto tre frutti d’amore. A gran sorpresa la rottura è arrivata a fine 2024 ed è stata comunicata dai diretti interessati all’inizio del 2025.