Alessandro e Veronica si sono rivisti? A UeD cambia tutto: cos’è successo a Napoli

Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli si sono rivisti? Incontro a Napoli

Alessandro Zarino è ancora nel cuore di Veronica Burchielli, questo lo sapete tutti ormai: le ultime anticipazioni ci hanno riservato un colpo di scena succosissimo che ha visto la tronista confessare a Maria De Filippi di non sentirsi pronta del tutto a lasciarsi andare; ciò ha ovviamente fatto esplodere i pettegolezzi nel Web, tra chi credeva che Veronica sarebbe andata a trovare presto Alessandro e chi sosteneva che sarebbe sceso lui. Come stanno andando le cose allora? Il Vicolo delle News ha messo insieme un po’ di tasselli ed è pronto a scommettere che i due si siano rivisti: pare infatti che uno dei redattori di Uomini e Donne, Michele, abbia postato una foto da una stazione con su scritto Napoli e con impresso tanto di cuore. Riferimento casuale? Tutto potrebbe essere ma permetteteci di dubitarne.

Alessandro e Veronica oggi, cos’è successo a Napoli? La canzone che desta sospetti

Come se non bastasse, Zarino ha recentemente pubblicato nelle sue storie una foto in cui mostra una terrazza stupenda con un panorama altrettanto imperdibile, prima di condividere una canzone che svela un bel po’ di cose: parliamo di Acqua passata di Pino Daniele, pezzo che conoscerete senz’altro in tanti e che fa riferimento a un sentimento importante provato da un uomo per una donna. Sono due indizi molto importanti che non potevamo non condividere con voi in un periodo come questo, caratterizzato da rivelazioni, scoperte, segnalazioni e quant’altro. Non possiamo darvi la certezza sull’incontro tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli ma permetteteci di metterlo in conto dopo aver dato un’occhiata agli indizi raccolti dalle talpe del Vicolo.

Uomini e Donne, il futuro di Veronica in trasmissione: scelta o Alessandro corteggiatore?

Resta da chiedersi ora: Veronica continuerà a fare la tronista di Uomini e Donne oppure lascerà il trono? E se non abbandonerà la trasmissione Alessandro scenderà a corteggiarla oppure no? Tantissimi i punti di domanda a cui vogliamo trovare subito una risposta. Restate con noi!