Alessandro Zarino padre, il tronista quasi in lacrime: il passato riemerge

Storia Alessandro Zarino, passato difficile per il tronista di Uomini e Donne

Forse sarete d’accordo con noi quando diciamo che Alessandro Zarino non è uscito al meglio a Temptation Island, nel senso che abbiam visto senz’altro il suo affetto sincero nei confronti di Jessica Battistello ma non sapevamo molto sulla sua vita e sul suo passato; avevamo capito tra l’altro che fosse un tipo piuttosto spavaldo mentre durante il trono di Uomini e Donne, almeno finora, sta dimostrando di essere timido e discreto al punto giusto, senza che questo significhi peccare in quanto a personalità. Promosso a pieni voti insomma, anche perché la sua storia merita di essere ascoltata: oggi il tronista ha parlato del padre e lo ha fatto in modo così sincero e rispettoso che era difficile non interessarsi al racconto.

Alessandro Zarino padre: il racconto in esterna

Parlando con una corteggiatrice Alessandro ha confessato di aver avuto un passato difficile proprio per via del padre; nonostante questo però sembra aver superato tutto – anche se in studio mentre si riguardava stava per finire in lacrime – e ha cercato di giustificarlo sottolineando che è stata l’infanzia a spingerlo a comportarsi così: “Lui non è cattivo – queste le parole del tronista che non tutti, diciamolo, avrebbero detto –. Io ad oggi non credo di portar rancore per quello che ha fatto. Credo che lui abbia avuto un’infanzia peggiore della mia…”. Siamo convinti che queste dichiarazioni abbiano colpito più di una corteggiatrice, come hanno colpito noi, del resto, e comunque hanno messo in evidenza un bellissimo lato del carattere di Zarino, che è quello di non portare rancore. E in una situazione come questa è tutt’altro che facile comportarsi così.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino fa strage di cuori

Il trono di Alessandro per di più sembra molto più interessante di quello di Giulio Raselli, non perché quest’ultimo non stia venendo fuori al meglio, sia chiaro, ma perché le corteggiatrici sono o ambigue o convinte di corteggiare l’ex tentatore di Jessica Battistello; al momento ci sembra presto per mettere la mano sul fuoco ma questo trono potrebbe davvero conquistarci.