Alessandro Preziosi paparazzato con una donna misteriosa: chi è

Alessandro Preziosi è stato recentemente pizzicato al fianco di una misteriosa donna. A pubblicare gli scatti è stato il settimanale Oggi nel numero uscito in edicola questa mattina. Stando a quanto riportato, i due avrebbero trascorso una serata insieme sull’isola di Salina dopo la cerimonia per il conferimento di un premio dedicato a Massimo Troisi e potrebbe trattarsi di una sua nuova fiamma. Al momento, tuttavia, non c’è stata nessuna conferma da parte del diretto interessato in merito al legame con la persona in questione.

Alessandro Preziosi paparazzato in compagnia di una misteriosa donna

L’attore di Elisa Di Rivombrosa Alessandro Preziosi è stato recentemente paparazzato in compagnia di una donna misteriosa, di cui non è stata rivelata ancora l’identità precisa. Si dice solo che sia una giovane imprenditrice del mondo del beauty. A pubblicare gli scatti è stato il settimanale Oggi in edicola da questa mattina, giovedì 26 giugno. I due sarebbero stati pizzicati insieme sull’isola di Salina, in seguito al conferimento di un premio dedicato a Massimo Troisi. Stando a quanto riportato, Preziosi avrebbe trascorso la serata in compagnia di questa misteriosa ragazza dopo la cerimonia.

Secondo il settimanale potrebbe trattarsi di una possibile nuova fiamma dell’attore. Quest’ultimo durante un’intervista a Belve da Francesca Fagnani aveva risposto alla domanda da parte della conduttrice in merito al fatto se fosse innamorato dicendo: “sono in transito”. Da allora i suoi fan hanno iniziato a supporre che potesse essere tornato single. Alessandro Preziosi aveva difatti recentemente intrapreso una storia d’amore con la designer di gioielli Delfina Delettrez Fendi, ufficialmente non finita.

La storia con Vittoria Puccini

Durante la sua intervista a Belve, l’attore ha parlato anche della sua relazione con Vittoria Puccini, conosciuta sul set di Elisa Di Rivombrosa. Nel 2006 è nata la loro figlia, Elena. Nel 2010 la coppia ha annunciato la rottura. Preziosi ha rivelato a Francesca Fagnani che è stata proprio quella con Puccini la relazione per la quale ha sofferto maggiormente. Oggi i due attori sono in buoni rapporti. Elena non è l’unica figlia di Alessandro. Nel 1995 è nato il primo figlio Andrea Eduardo avuto dalla sua precedente compagna Rossella Zito.