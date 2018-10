Alessandro Preziosi e la nuova fidanzata Elettra: “Sono veramente felice”

Alessandro Preziosi, il protagonista di Nessuno come noi felice con la nuova compagna

È un momento d’oro quello vissuto da Alessandro Preziosi. L’attore napoletano, protagonista della nuova commedia sentimentale Nessuno come noi, ha infatti ritrovato il sorriso accanto ad una nuova compagna. Si tratta della sceneggiatrice Elettra. Un amore arrivato dopo la fine della lunga relazione con la giovane studentessa Greta Carandini. “Sto bene, sono veramente felice e sempre in movimento”, ha confidato Preziosi alla rivista F. Classe 1973, Preziosi si è laureato in Legge all’Università Federico II di Napoli con il massimo dei voti. La sua vera passione da sempre è però la recitazione. Negli ultimi anni si è diviso tra grande e piccolo schermo, protagonista di pellicole come I Vicerè, La masseria delle allodole e Il sangue dei vinti o fiction come Il commissario De Luca, Il Capitano e I Medici. Nel frattempo l’attore ha portato avanti la carriera a teatro recitando in opere come Re Lear, Amleto e Don Giovanni. L’affascinante attore in passato è stato legato alla collega Vittoria Puccini, conosciuta sul set di Elisa di Rivombrosa. Dalla lunga, e anche un po’ tormentata, relazione tra i due è nata una figlia: Elena. Alessandro è anche padre di Andrea Eduardo, avuto nel 1995 dalla compagna Rossella Zito.

Alessandro Preziosi e la nuova vita accanto a Elettra

Dopo essersi lasciato alle spalle relazioni importanti, Alessandro Preziosi sembra ormai pronto a ripartire da un nuovo amore. Il 45enne attore da qualche tempo ormai fa infatti coppia fissa con Elettra. Da sempre attento alla propria vita privata e profondamente riservato, Alessandro Preziosi non si sbottona e cerca di tenere il nuovo amore il più lontano possibile dai riflettori. I due non stanno insieme da molto ma appaiono molto affiatati. Di recente infatti la nuova coppia è stata paparazzata al mare. Negli scatti, pubblicati da diversi settimanali, l’attore e la nuova compagna si scambiano baci e sorrisi. La nuova coppia mostra così una complicità che lascia intendere che tra i due c’è più di un semplice flirt. Al momento però Alessandro Preziosi non intende sbilanciarsi rivelando dettagli sulla nuova relazione ma non nasconde comunque la sua felicità.

Alessandro Preziosi in Nessuno come noi: l’amore tra passione e tradimento

L’attore, che a breve tornerà a teatro con lo spettacolo Vincent Van Gogh- L’odore assordante del bianco, è reduce del successo di Nessuno come noi. Nel nuovo film di Volfango De Biasi l’attore veste i panni di Umberto, un affascinante docente universitario che perde la testa per una giovane e bella professoressa di liceo, interpretata da Sarah Felberbaum. Nella pellicola ambientata nella Torino degli anni Ottanta si intrecciano passione, amore e tradimento.