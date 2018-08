Alessandro Matri compie 34 anni: il dolce regalo di Federica Nargi

Il compleanno di Alessandro Matri: arriva la dedica di Federica Nargi

Alessandro Matri ha spento le 34 candeline. Un compleanno importante che il calciatore del Sassuolo festeggia accanto alle donne della sua vita: la compagna Federica Nargi e la figlia Sofia. E proprio l’ex Velina di Striscia la notizia, oggi modella, web influencer e conduttrice in carriera, non dimentica di omaggiare l’attaccante. Nessun regalo costoso, solo una romantica dedica – accompagnata da un dolcissimo video, che potete vedere più in basso – che ha mandato in estasi i fan della coppia. Una delle poche coppie ben salde e unite del mondo dello spettacolo e del pallone. Insieme da quasi dieci anni la Nargi e Matri hanno continuato ad amarsi come il primo giorno.

Il messaggio di Federica Nargi per il compleanno di Matri

Federica Nargi ha usato l’ultima canzone di Vasco Rossi (Come nelle favole) per fare i migliori auguri di compleanno ad Alessandro Matri. La 28enne romana ha aggiunto delle parole personali, semplici e sincere: “Auguri a te amore mio che sei un compagno di vita stupendo, un padre amorevole dolce e sempre presente, a te che porti sempre il sorriso in casa, a te che affronti la vita con grande grande umiltà e semplicità ed è questa la cosa che ti contraddistingue più di tutti e che amo più di te. Amare te è un modo meraviglioso di trascorrere la vita. Io, te e Sofia, come nelle favole. Buon compleanno amore mio”.

Quando si sposano Federica Nargi e Alessandro Matri

Genitori da due anni della piccola Sofia, Federica Nargi e Alessandro Matri non sono ancora sposati. I due non hanno però escluso di farlo in futuro, magari a Formentera, l’isola del loro cuore. Al momento non è ancora stata fissata una data del grande evento. Nell’attesa: tanti auguri Matri!