Alessandro Gassmann elogia Io ti cercherò e punge il Gf Vip: la stoccata

Alessandro Gassmann è in televisione su Rai Uno il lunedì sera con Io ti cercherò. Dopo il debutto della serie televisiva, l’attore è stato ospite di Tv Talk per parlare della serie e anche per analizzare la reazione del pubblico. E la risposta dello stesso è stata del tutto positiva. Intervenendo in collegamento, Gassmann ha subito parlato del riscontro più che positivo del pubblico e ha parlato degli ascolti che sono andati decisamente bene. Bernardini ha quindi dato la parola alla sua esperta, che ha confermato il successo della serie ma facendo notare soprattutto che i quasi cinque milioni di telespettatori erano un pubblico estremamente trasversale. Quindi anche tanti giovani si sono appassionati a questa storia. Gassmann si sarebbe aspettato questo successo? Non proprio, ma è consapevole del fatto che Io ti cercherò sia una storia a sua volta trasversale.

Alessandro Gassmann a Tv Talk parla di Io ti cercherò e della sfida con il Gf Vip di Signorini

Oltre al suo personaggio infatti ci sono protagonisti più giovani, come il figlio e la fidanzata, e questo potrebbe aiutare il pubblico più giovane a immedesimarsi. Per l’attore comunque è molto confortante che una serie complessa come questa venga vista da tante persone. Poi ha riportato a Tv Talk una riflessione che ha fatto in questi giorni, ed è qui che è arrivata la frecciatina al Grande Fratello Vip. Queste sono state le parole dell’attore: “Possiamo dire che è una serie televisiva, una finzione molto realistica sta vincendo su un realismo un po’ finto”. In studio hanno fatto notare, o meglio hanno sottolineato che Gassmann si fosse riferito al Grande Fratello e lui non ha negato né ha ritrattato, ma si è fatto una risata. Così facendo l’attore ha praticamente confermato la sua stoccata al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Tv Talk, la frecciatina di Alessandro Gassmann al Grande Fratello Vip: “Realismo finto”

Il riferimento al reality era chiaro e palese, visto che il lunedì sera Canale 5 propone proprio una delle due puntate del Gf Vip di Signorini. Pare chiaro comunque che Gassmann non gradisca più di tanto il reality show e che ai suoi occhi risulti un po’ tutto recitato, visto che ha usato il termine “finto”. Oppure che i concorrenti non siano del tutto sinceri. Ma d’altronde è da sempre così: il Grande Fratello divide l’opinione pubblica, un po’ come tutti i reality show.