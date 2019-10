Alessandro Del Piero, la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano

Alessandro Del Piero, cosa fa dopo aver lasciato il calcio? La nuova vita della stella della Juventus

Alessandro Del Piero ha appeso le scarpette al chiodo da qualche anno ormai, ma non lascerà mai il calcio. Lo vediamo spesso nelle trasmissioni calcistiche di Sky e i suoi commenti vengono accolti dagli appassionati dello sport sempre con enorme piacere. Del Piero fa parte di una generazione di calciatori che rimarrà nella storia e nei ricordi di tutti i tifosi, a prescindere dalla squadra del cuore, ma oggi Alex ha una nuova vita. Ha deciso di vivere a Los Angeles, la città giusta per crescere i suoi tre figli ha raccontato, ma da questo momento tornerà in Italia più spesso di quanto non tornasse già prima. Il motivo? Ve lo riveliamo subito. Alessandro Del Piero sta per inaugurare un nuovo ristorante a Milano, il suo N10 aprirà anche in Italia. Un anno fa c’è stata l’apertura dell’N10 a Los Angeles, mentre il 10 ottobre verrà inaugurato quello di Milano.

Alessandro Del Piero dopo il calcio apre un ristorante a Milano, ma non è il primo

Una data scelta per nulla a caso, visto che il 10 fa parte della vita di Alessandro Del Piero. L’ex calciatore ha accolto questa nuova sfida con la determinazione di sempre: “In tutto ciò che faccio metto attenzione, altrimenti non comincio”. Questo ha dichiarato al settimanale Grazia, a cui ha raccontato la sua nuova vita da imprenditore nella ristorazione. Si dividerà tra l’America e l’Italia, ha detto che sarà in Italia ogni settimana e probabilmente non sarà facile. Come mai ha scelto la ristorazione per cominciare la sua nuova vita dopo il calcio? “Per la maggior parte della mia vita non ho potuto sgarrare con il cibo, l’attenzione al mio fisico ha sempre avuto la precedenza. Ma sono italiano e so quando in un posto si mangia bene e c’è qualità”, questa è stata la sua risposta.

Il nuovo ristorante di Del Piero apre a Milano: “Un desiderio che ho sempre avuto”

E non è tutto, perché ha anche raccontato come è nata l’idea di aprire un ristorante: “Ogni volta che uscivo a cena non ero mai soddisfatto, allora mi sono detto: ‘Ci penso io’ (Ride, ndr). In realtà è un desiderio che ho sempre avuto”. Non poteva mancare un accenno alla Juventus in questa intervista. Gli è stato domandato cosa ha imparato in tutti gli anni trascorsi in bianconero. Questa è stata la sua risposta: “Sono stato lì per 16 anni della mia vita. Di sicuro la determinazione”.